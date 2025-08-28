Šta vas čeka u narednih 9 godina? Evo kako numerolozi predviđaju događaje u budućnosti

U numerologiji postoje pojmovi “godina broja”, “mesec broja” i “dan broja”, jer se u svakom od navedenih perioda nalazimo u drugom broju. Na osnovu toga možemo da odredimo zašto se nešto dešava baš sada ili da zaključimo šta će se dešavati u budućem periodu.

Godinu broja dobijamo kada na lični broj dodamo tekuću kalendarsku godinu – tako dobijamo svoju ličnu godinu.

Lični broj dobija se kada se saberu cifre od kojih se sastoji datum rođenja, a zatim se sabiraju cifre dobijenog broja sve dok se ne dobije jednocifren broj.

Da biste dobili broj rođenja za npr. 1. 6. 1965. godine, treba sabrati 1+6+1+9+6+5, što daje 28. Zatim ponovo treba sabrati 2+8, što daje 10, pa 1+0, što daje broj 1.

Taj broj saberemo sa tekućom godinom (2025+1= 2+2+5+1=10=1+0=1).

Sledi prognoza za narednih devet godina.

Godina broja 1

Ovo je idealna godina da započnete nešto novo. Inače, ovo je godina početka devetogodišnjeg ciklusa. Godina broja jedan je dobra da se počne sa realizacijom svega što ste planirali. Imaćete neverovatnu snagu i energiju, kao i pravi pionirski duh. Ovo je period kada možete da menjate mnoge stvari u svom životu.

Godina broja 2

Kada je u pitanju ova godina, stvari vam se dešavaju sudbinski. Morate da se pomirite sa događajima koji vam se plasiraju. Veći je uticaj zacrtanog i vi na to ne možete da utičete. Svaka vrsta pobune vodi u destruktivnost, pa je zato poželjno da se ne trudite da mnogo toga menjate. Naročito treba voditi računa o novcu.

Godina broja 3

Sada reagujete srcem više nego razumom. Možete žudeti za ljubavlju, a da vam se ona ipak ne pojavi. Savet je da razmislite prvo o onome šta treba da kažete. Moguće da ćete sklopiti nova prijateljstva i da će ova godina biti daleko povoljnija od prethodne.

Godina broja 4

Godina Saturna nije nimalo laka. Dosta osporavanja. Moguće zdravstvene tegobe koje će se protezati kroz celu godinu. Od vas se traži da se maksimalno angažujete na poslu i praznite od negativne energije kroz obaveze i naporan rad, jer samo tako možete očekivati pozitivan rezultat.

Godina broja 5

Ovo je godina slobode. Rasterećeni ste, konačno imate i šta da ponudite. Dosta ste radili, pa je vreme da birate i širite posao. Godina izazova, promena, putovanja i novih poslova. Kontakti sa inostranstvom takođe su prisutni.

Godina broja 6

Na red dolazi briga o ljudima u vašem okruženju ili u porodici. Dobro bi bilo da planirate proširenje porodice u ovom periodu. Pre toga je bitno da uspostavite harmoniju i prioritete u životu, što ćete s velikom verovatnoćom i uspeti. Možete se zaljubiti i ući u brak. Partner broja šest je požrtvovan i pun ljubavi.

Godina broja 7

Moguće je da ćete biti dosta nervozni i imati iznenađenja, kako pozitivna tako i negativna. Od vas se traži da sve ono što je nepotrebno bude eliminisano, jer morate da birate kvalitet. Nepoverljivost je prisutna, kao i hladnoća. Promene, i to nagle, prisutne su kako na poslu tako i u ljubavi.

Godina broja 8

Dosta mirniji period u odnosu na prethodni. Prošli ste već dovoljno toga da možete u tišini sumirati utiske. Imate i anđela čuvara, pa neke poslove možete završiti i uz dozu rizika. Godina u kojoj sumirate utiske i sami završavate sve obaveze. Ostvarenje želja je neminovno. Materijalna strana je konačno stabilnija.

Godina broja 9

Godina završetka ciklusa i sumiranje utisaka. Bez velikog napora prelazite u jedan mirniji period. Ne treba da ulazite u brak ili da započinjete nešto na poslovnom planu. Moguće je da ćete na ljubavnom planu imati prekid, jer treba završiti sve od ranije. Imate šansu da se oslobodite svega što vas koči.

