Sudbina sveta visi o koncu: „Živi Nostradamus“ upozorava da su naredna tri meseca presudna

Brazilac Atos Salome, poznat kao „živi Nostradamus”, ponovo se oglasio.

„Živi Nostradamus“ sebe naziva parapsihologom, koji tvrdi da je predvideo pandemiju i smrt kraljice Elizabete, sada najavljuje moguće tektonske promene u svetskom poretku – i to vrlo uskoro.

Šta se zaista dešavalo iza zatvorenih vrata?

Pre samo nekoliko nedelja, američki sekretar za rat sazvao je sve najviše generale na iznenadan sastanak u Virdžiniji. Bez ikakvog javnog objašnjenja, vest je brzo pokrenula lavinu teorija.

Iako je zvanično rečeno da je tema bila „fizička spremnost” vojske, atmosfera je bila ozbiljna, a prisutan je bio i Donald Tramp.

Znakovi upozorenja

„Živi Nostradamus“ tačnije Salome tvrdi da ovo nije bio običan sastanak. Po njemu, ovo je upozorenje da se svet priprema za novo poglavlje – moguće nove saveze, vojne poteze ili preraspodelu moći.

Lojalnost ili taktika?

Postoje nagađanja da su generali okupljeni da bi se testirala njihova lojalnost. Iako nije bilo otkaza, osećaj neizvesnosti ostao je u vazduhu.

Da li je sve zaista bio samo “sastanak o kondiciji” ili signal da svet ulazi u novu fazu? Ako je verovati Salomeu, odgovori stižu pre Nove godine, piše Lad Bible, a prenosi 24sedam.rs.

Najavio velike prekretnice

Proročanstva Atosa Salomea ne ostavljaju nikoga ravnodušnim. Bilo da ih doživljavate kao fascinantnu viziju ili skeptično odmahnite rukom, njegov rad otvara pitanja koja nas navode na razmišljanje o našem mestu u univerzumu. Ako njegove prognoze za 2025. budu tačne, svet će se suočiti s otkrićem koje će promeniti sve što znamo o životu, veri i budućnosti. Možda je vreme da počnemo da se pripremamo za nepoznato.

Ko je Salome ili „živi Nostradamus“?

Iako često ističe svoja proročanstva, Atos tvrdi da ne traži slavu: „Ne tražim pohvale ili nepotrebna lična priznanja. Samo želim javnu potvrdu svojih ostvarenih vizija.“

Međutim, ističe da se povremeno suočava s time da drugi prisvajaju njegova proročanstva i predstavljaju ih kao svoja. To ga ne obeshrabruje jer veruje da je njegovo delo namenjeno ljudima, a ne ličnoj glorifikaciji.

