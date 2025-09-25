Sudnji dan već ove godine? Evo kako je Nostradamus predvideo smak sveta

Da li je Nostradamus predvideo smak sveta 2025. godine?

Da, zvuči dramatično, ali prema nekim tumačenjima, legendarni prorok Nostradamus, kojeg History Channel naziva „najpoznatijim vidovnjakom u istoriji“, navodno je predvideo smak sveta upravo sada – ove godine, piše Penn Live.

Naravno, važno je napomenuti da je Nostradamus umro 1566. godine i da su njegova proročanstva pisana u katrenima – stihovima u četiri reda prepunom simbola i metafora. Gotovo sve aktuelne analize njegovih „proročanstava” zasnivaju se na labavim tumačenjima, što ostavlja dosta prostora za različita tumačenja. Ali upravo ta elastičnost jezika njegovim stihovima daje mističnu težinu i mogućnost prilagođavanja savremenim događajima.

U jednom od katrena, za koji neki veruju da se odnosi na 2025. godinu, Nostradamus navodno predviđa kraj rata, što mnogi tumače kao kraj sukoba između Rusije i Ukrajine. Međutim, odmah potom se pominje novi rat u Engleskoj, koji donosi dodatnu nelagodnost.

Navodno se pominje i nova pošast: „Kraljevstvo će biti obeleženo ratovima tako okrutnim da će se neprijatelji pojaviti iznutra i spolja. Vraća se velika pošast prošlosti, nema više smrtonosnog neprijatelja pod nebom.“

To su reči koje se mogu protumačiti kao upozorenje na povratak pandemije – ili neke nove, još nepoznate pretnje. Među simboličnim stihovima pominje se i misteriozni vođa koji će uspostaviti ono što Nostradamus naziva „vodeno carstvo“. Šta to tačno znači, niko ne zna – ali kada se kombinuje sa teorijama zavere o neidentifikovanim letećim objektima iz dubina okeana, dobija još jeziviju dimenziju.

Dodajte tome predviđanja o ekološkom uništenju amazonske prašume i lako je shvatiti zašto se ova godina čini kao kulminacija mnogih upozorenja. Postoji jedan katren koji, prema nekim izvorima, posebno asocira na apokaliptičke tonove za ovu godinu: „Iz kosmosa će se dići vatrena lopta, vesnik sudbine, svet se moli. Nauka i sudbina u kosmičkom plesu, Sudbina Zemlje, druga šansa.“

Zvuči kao upozorenje o asteroidu ili neka kosmička pretnja. Možda se „druga šansa“ odnosi na priliku da se promeni pravac, ako se katastrofa spreči.

Da li je Nostradamus zaista video budućnost – ili je njegova poezija dovoljno mistična da se prilagodi svakom vremenu? To je pitanje koje se postavlja vekovima.

Ali jedno je sigurno – u vremenima neizvesnosti ljudi se okreću simbolima, metaforama i drevnim prorocima u potrazi za značenjem i znacima. Samo se nadamo da je – ovog puta – pogrešio.

