Sutra je jedan od najmoćnijih dana u godini – dan dvostruke sreće!

Astrolozi i numerolozi širom sveta smatraju 8. avgust jednim od najmoćnijih i najsrećnijih dana u godini. Evo zašto:

Kosmički portal: Lavlja kapija

Od 26. jula do 12. avgusta traje period poznat kao Lavlja kapija, a 8. avgust je njen vrhunac. Tada Sunce, Zemlja i Sirijus (najsjajnija zvezda na nebu) formiraju snažnu energetsku konfiguraciju. Ovaj dan je idealan za manifestaciju želja, kreativnost i duhovni rast.

Numerologija broja 8

Broj 8 simbolizuje ravnotežu između materijalnog i duhovnog, moć, uspeh i beskonačnost

Kombinacija 8.8. nosi dvostruku snagu – savršena simetrija i vibracija obnove.

U kineskoj kulturi, broj osam se smatra izuzetno srećnim i povezuje se s bogatstvom i prosperitetom.

Planetarna podrška

Sunce u znaku Lava donosi samopouzdanje i vitalnost.

Venera (ljubav) i Jupiter (sreća) se povezuju, što čini ovaj dan idealnim za ljubavne odnose, sklapanje važnih dogovora i lični rast

Kako iskoristiti ovaj dan

– Zapišite svoje želje i ciljeve.

– Očistite prostor od starih stvari i otvorite se za nove početke.

– Budite hrabri, kreativni i otvoreni za promene

