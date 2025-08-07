Sutra je jedan od najmoćnijih dana u godini – dan dvostruke sreće!

Astrolozi i numerolozi širom sveta smatraju 8. avgust jednim od najmoćnijih i najsrećnijih dana u godini. Evo zašto:
Kosmički portal: Lavlja kapija
Od 26. jula do 12. avgusta traje period poznat kao Lavlja kapija, a 8. avgust je njen vrhunac. Tada Sunce, Zemlja i Sirijus (najsjajnija zvezda na nebu) formiraju snažnu energetsku konfiguraciju. Ovaj dan je idealan za manifestaciju želja, kreativnost i duhovni rast.
Numerologija broja 8
Broj 8 simbolizuje ravnotežu između materijalnog i duhovnog, moć, uspeh i beskonačnost
Kombinacija 8.8. nosi dvostruku snagu – savršena simetrija i vibracija obnove.
U kineskoj kulturi, broj osam se smatra izuzetno srećnim i povezuje se s bogatstvom i prosperitetom.
Planetarna podrška
Sunce u znaku Lava donosi samopouzdanje i vitalnost.
Venera (ljubav) i Jupiter (sreća) se povezuju, što čini ovaj dan idealnim za ljubavne odnose, sklapanje važnih dogovora i lični rast
Kako iskoristiti ovaj dan
– Zapišite svoje želje i ciljeve.
– Očistite prostor od starih stvari i otvorite se za nove početke.
– Budite hrabri, kreativni i otvoreni za promene
