Tarabići predvideli još pre 150 godina: Dolazi vreme velikih lomova i to već 2026. godine!

Tarabići su pre 150 godina predvideli lomove koji nas čekaju u 2026. godini. Evo šta su zapisali i kako se to danas obistinjuje.

Proročanstvo iz Kremne možda se već obistinjuje pred našim očima. Evo šta su Tarabići predvideli za 2026. i kako to danas izgleda.

U selu Kremna, skrivenom među planinama Zlatibora i Tare, pre više od 150 godina živeli su Miloš i Mitar Tarabić – nepismeni seljaci sa darom da „vide dalje“. Njihova proročanstva, zapisana rukom sveštenika Zaharije Zaharića, i danas bude radoznalost, naročito kada se pomenu godine velikih lomova. A 2026. se sve češće pominje kao takva.

Šta su zapravo predvideli?

Tarabići su govorili o svetu koji će se „lomiti kao staklo“, o ratovima koji se vode „iznad naših glava“, o tehnologiji koja će „ljude zbližiti, ali i otuđiti“. Njihove reči, iako bez tačnih datuma, često se tumače kao proročanstva o svetskim sukobima, raspadu sistema, pa čak i o dolasku „novog cara sa istoka“ koji menja tok istorije.

Srbija u centru zbivanja

U zapisima se pominje da će „mali narod na brdima“ biti pošteđen velikih razaranja, ali će imati ključnu ulogu u duhovnom buđenju sveta. Neki tumače da se to odnosi upravo na Srbiju, koja će, kako kažu, „ponuditi svetlosti onima koji su u mraku“. Da li je to samo metafora ili ozbiljna poruka?

Magnetna kotlina i čudne pojave

Kremanska kotlina, prema istraživanjima Semira Osmanagića, ima devet magnetnih krugova koji utiču na tehnologiju i ljudsku svest. Meštani tvrde da se avioni gube na radaru, da se oseća neobična energija, a kamen iz tog kraja koristi se za isceljenje. Da li je to samo lokalna legenda ili deo šireg fenomena?

Istina, mit ili narodna potreba za nadom?

Knjiga „Kremansko proročanstvo“, koju je između dva svetska rata objavio Radovan Kazimirović, beleži oko 60% ostvarenih predviđanja. Ostalo je još 40% – među kojima je i ono što se vezuje za 2026. godinu. Skeptici tvrde da su proročanstva naknadno prilagođavana, ali narod i dalje veruje. Jer u vremenu nesigurnosti, svaka nada ima svoju vrednost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com