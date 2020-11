U mesecu rođenja vam je zapisano kako ćete uništiti svoj život

Astrologija kaže da je svakoj osobi u zvezdama zapisano na koji način će uništiti sopstveni život, a to zavisi od meseca rođenja!

Januar

Vi dozvoljavate da vas strah sputava, i to je ono što može potpuno da vam uništi život. Ako dozvolite da strahovi preovladaju, ostaćete uskraćeni za najlepšu stranu života. Strah sprečava osobe rođene u januaru da idu napred u nepoznato, koje bi im donelo mnogo toga dobrog. Najveći vaš strah je od stagnacije i tapkanja u mestu, ali vas on i dalje zadržava i sprečava da rastete i razvijate se.

Februar

Osobe rođene u februaru uništavaju svoj život jer se čvrsto drže prošlosti. Gledanje unazad čini da se uvek osećate tužno, jer u vašem sećanju prošlost uvek izgleda lepše nego što je zaista bila. Prošlost kod vas uvek preovladava nad sadašnjosti. To je začaran krug, ali ako uspete da naučite da cenite sadašnjost i sve lepo što donosi, život će vam procvetati.

Mart

Vi uvek težite pogrešnim ljudima i tako sebi uništavate život. Tražite samo najbolje u svakome i verujete da će vaše dobre namere promeniti svakoga. Ali, pošto se to najčešće ne ostvari, ostajete tužni i razočarani.

April

To što ste stalno ljuti na sebe i skloni samokritici, potpuno može da uništi vaš život. Morate da shvatite da koliko god težili savršenstvu, ono je jednostavno nedostižno. Prestanite da zahtevate nemoguće od sebe i sve će biti u redu.

Maj

Vi uvek zaboravljate na sebe i to shvatate tek kada je kasno i kada potpuno uništite svoj život. Ježite se od pomisli da ćete nekoga razočarati, umesto da prvo mislite na svoju sreću. Morate da shvatite da briga o sebi nije sebičnost, već uslov za srećan život.

Jun

Vi se zadovoljavate suviše malim stvarima, i to je ono što vam život polako ali sigurno uništava. Glavni razlog te vaše osobine leži u strahu da ćete nešto izgubiti nakon što teškom mukom dobijete. Ne plašite se rizika i tražite najbolje za sebe, jer to i zaslužujete!

Jul

Uništićete svoj život dajući neprekidno šanse ljudima koji ih nisu zaslužili! Ne dajte im da stalno kopaju po vašim ranama. Oprostite im, a onda ih izbacite iz svog života.

Avgust

Vaš život lako će biti uništen opsesivnom željom da postignete sve ciljeve. Vi morate da naučite da je sreća u malim stvarima i da ne morate da budete najbolji u svemu. Ne dozvolite da vam život prođe u toj besmislenoj trci.

Septembar

Vi se potpuno bespotrebno stalno poredite sa drugima i time sebi uništavate život. Takmičenje nije prioritet, ma ko da je u pitanju. Samo traćite dragoceno vreme i energiju koje ste mogli da upotrebite da svoj život učinite boljim.

Oktobar

Ne dozvoljavate nikome da vam se približi, distancirani ste i plašite se da se otvorite nekome. To će vam u jednom trenutku uništiti život. Sve to radite jer se plašite da se sa nekim zbližite, a da će on na kraju nestati iz vašeg života. Mislite da tako štitite sebe, a zapravo vas taj strah uništava.

Novembar

Uništavate svoj život dozvoljavajući negativnosti da se useli u njega. Negativna energija bukvalno može da razori život osoba rođenih u novembru. Ako vam se ne dopada život koji trenutno živite, poradite na tome, umesto da se uništavate konstantnom negativnošću i kukanjem.

Decembar

Vi ste opsednuti osvetom i ne praštate ništa nikome, što će na kraju uništiti samo vas, ne druge. Dok se koncentrišite na karmu i osvetu, propuštate mnoge lepe šanse da svoj život učinite znatno boljim. Najveća mana vam je što ne verujete sebi u potpunosti.

