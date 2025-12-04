Večeras nas na nebu očekuje impresivan prizor: Evo kako da vam poslednji Supermesec u godini ispuni sve želje

Večeras (4. decembar 2025.) nebo će ukrasiti poslednji supermesec godine – pun i blistav, bliži nego inače, sa potencijalom da svima baci čarobni sjaj. Upravo ta posebna bliskost i svetlost čine da ova noć bude više od običnog punog Meseca.
Zašto je ova noć posebna?
Ovaj Mesec, poznat i kao Cold Moon, stiže dok je satelit naše planete blizu perigeja – najbliže tačke u svojoj orbit. Kao rezultat, Mesec izgleda oko 10–14 % veći i znatno sjajniji nego prosečan pun Mesec.
Takođe, to je treći uzastopni supermesec u 2025. godini, i – za sada – poslednji u nizu.
Mala “želja za Supermesec
Dok posmatrate Mesec, možete sebi zamišljati neku želju – nekako se simbolično meša njegova svetlost, zimski momenat i završetak godine. I ne radi se o čaroliji – nego o pravom osećaju, o kontaktu sa noćnim nebom, o trenutku u kome zaista zastanete i duboko udahnete. Takve noći retko zaboravljamo.
5 brzih načina da manifestujete svoje želje 4. decembra
1. Vizuelizacija i kupanje u Mesecu
Ako vreme dozvoljava, sedite direktno pod mesečinom nekoliko minuta sa svojim napisanim željama. Zatvorite oči i zamislite da vam se želja ispunjava. Zaista osetite taj osećaj – radost, olakšanje, mir i samopouzdanje. Emocija je ključ manifestacije. Osetite kako će se vaše telo, um i život osećati kada se vaša želja ispuni. Vizuelizujte svoju najdublju želju i razmišljajte kao da je već ispunjena.
2. Napišite jasne namere
Uzmite novi komad čistog papira i zapišite svoje 3 do 5 najvažnijih želja u sadašnjem vremenu. Na primer, „Privlačim lako i stabilno finansijsko izobilje u 2026.“ ili „Moje zdravlje je odlično i svakog jutra se budim punim energije.“ Napišite svoju želju detaljno i sa potpunom iskrenošću.
3. Napravite moćnu manifestacionu vodu
Napunite staklenu teglu vodom za piće i ostavite je napolju ili na prozorskoj dasci preko noći na mesečini. Voda će apsorbovati moćnu energiju Meseca. Sledećeg jutra, dok pijete ovu naelektrisanu mesečevu vodu, ponovite svoje želje kao afirmacije. Ovo uliva energiju manifestacije u svaku ćeliju vašeg tela.
4. Izrazite zahvalnost
Praktikovanje bilo kog manifestacionog rituala sa zahvalnošću je najmoćniji način. Zahvalite univerzumu što su vaše želje već na putu, a takođe se zahvalite na svemu što sada imate. Zahvalno srce privlači više blagoslova, zato obavezno izrazite svoju zahvalnost na onome što imate.
5. Oslobodite se onoga što vam ne služi
Pun mesec, posebno poslednji supermesec u godini, najbolji je za otpuštanje i zatvaranje. Fokusirajte se na ono čega treba da se oslobodite: kao što su stare negativne misli, strahovi ili iscrpljujuća veza. Zapišite ovo na komad papira, a zatim ga bezbedno spalite ili pocepajte, zamišljajući kako se te energetske blokade rastvaraju na mesečini. Zapamtite da tek kada se stvori slobodan prostor, može doći novi prosperitet.
Zašto ne smete propustiti ovaj supermesec
Ovaj poslednji supermesec godine nije samo astronomija – to je živa scena na nebu, prilika da zastanete, pogledate gore i osetite veličinu nečeg večnog. Jednostavno izađite napolje, gledajte prema istoku, i dozvolite da vas zadivi.
