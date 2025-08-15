Zastrašujuće predviđanje Isaka Njutna: Još pre 300 godina izračunao je kada nas tačno čeka kraj sveta

Kažu da je izračunao tačan datum iznenađujuće precizno.

Čovečanstvo je možda doguralo ovako daleko, ali ako verujemo onome što Isak Njutn ima da kaže o tome, nažalost, kraj sveta bi još uvek mogao da bude na vidiku. To je još jedno predviđanje ‘smaka sveta’ jednog teoretičara zavere, ali sada je reč o cenjenom fizičaru, matematičaru i astronomu Njutnu.

Pa, čak i najbolji matematičari i naučnici s vremena na vreme greše, ali to ih ne sprečava da dele svoje ideje bile one dobre, loše i zastrašujuće. Uzmimo za primer Nostradamusa. Još davne 1555. godine francuski astrolog zapisao je neka predviđanja za 2023. godinu, sugerišući da će biti „sedam meseci velikog rata i puno mrtvih zbog velikog zla“ – što i nije baš ohrabrujuće čuti, s obzirom da je ostalo još samo osam meseci godine.

Možda neće biti apokalipsa

Njutnovo vlastito predviđanje budućnosti dato je 1704. godine, kada je zapisao neke matematičke jednačine i objasnio zašto misli da je shvatio kada će biti ‘kraj sveta’.

Kako bi došao do svog predviđanja, matematički stručnjak se oslonio na jednačine i Knjigu Daniela – najstariji testament u hrišćanstvu, koji se fokusira na prve korake čovečanstva iz religijske perspektive. Koristeći ih, Njutn je napisao sedam razloga za svoju godinu izbora, prema History of Yesterday.

Njutn izražava uverenje da će se ‘kraj sveta’ dogoditi 2060. godine, što je samo 35 godina daleko. Ovaj datum je 1260 godina od osnovanja Svetog Rimskog Carstva, koje je osnovano 800. godine. Njutnova verzija ‘kraja sveta’ možda nije vatrena eksplozija kakvu zamišljate. Umesto toga, to je vreme kada će se Isus očigledno vratiti i doneti mir svetu – iako deo toga uključuje i uništavanje svih koji mu se protive, pa bismo verovatno trebalo da pripazimo na to.

(Klik.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com