„Živi Nostradamus“ izneo predviđanja za 2026. godinu: Neka od njih lede krv u žilama!

Brazilski mistik Atos Salome, poznat u svetskim medijima kao „Živi Nostradamus“, objavio je svoje najnovije, uznemirujuće prognoze za predstojeću 2026. godinu.

Salome, koji tvrdi da je predvideo pandemiju kovida-19 i smrt kraljice Elizabete II, upozorava na eskalaciju globalnih sukoba i prirodne katastrofe. On bi mogle da poremete svakodnevni život miliona ljudi.

Prema njegovim rečima, najveća pretnja dolazi od mogućeg Trećeg svetskog rata, posebno u Arktičkom regionu.

– Najnoviji podaci ukazuju da Rusija premešta raketne sisteme u strateške oblasti Arktičkog regiona. To povećava verovatnoću direktnih sukoba sa NATO-om tokom topljenja leda 2026. godine – izjavio je Salome.

„Živi Nostradamus“ predviđa da bi Rusija do marta 2026. mogla da mobilise čak 800.000 rezervista. Još jezivija je njegova prognoza o snažnim solarnim olujama koje bi mogle da pogode Zemlju već u martu 2026.

Solarna aktivnost i solarne oluje

– Od 2024. godine solarna aktivnost je dostigla vrhunac i pokazuje sve veću nestabilnost. Solarne oluje predstavljaju najverovatniji scenario za trenutni uticaj na svakodnevni život. Za to postoje i čvrsti naučni dokazi – upozorio je mistik poznat kao „Živi Nostradamus“.

Takvi događaji, slični istorijskom Karlingtonovom događaju iz 1859. godine, mogli bi da izazovu masovne nestanke struje. Takođe, sledi i prekid komunikacija i tehnološki poremećaje širom sveta. Salome naglašava da solarne oluje mogu da udare brzo i bez upozorenja. Biće to najhitnija pretnja među njegovim predviđanjima.

NASA potvrđuje da solarne oluje predstavljaju erupcije čestica i magnetnih polja sa Sunca, koje mogu da poremete Zemljino magnetno polje i izazovu havarije u elektroenergetskim sistemima .Ove prognoze dolaze u trenutku kada su strahovi od globalnog sukoba već pojačani ruskim pretnjama Evropi i rastućim tenzijama u svetu.

Novogodišnje vizije „Živog Nostradamusa“

„Živi Nostradamus“ redovno deli svoje godišnje vizije pred Novu godinu, a njegove prethodne tvrdnje o tačnim predviđanjima velikih događaja privlače pažnju miliona ljudi širom planete, prenosi ona.rs.

Dok jedni vide u njegovim rečima samo senzacionalizam, drugi ih shvataju ozbiljno, posebno u svetlu naučnih upozorenja o solarnoj aktivnosti koja je u porastu od novembra 2024. godine. Da li će 2026. zaista biti godina haosa u svemiru i na Zemlji, ostaje da se vidi – ali Salomeova upozorenja već sada izazivaju nelagodnost.

