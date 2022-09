Američki bend „Arrested Development“ posle 11 godina u BGD

BEOGRAD – Američki hip hop sastav “Arrested Development” održao je sinoć koncert u Beogradu nakon 11 godina, na pozornici kluba Novi BitefArtCafe, oduševivši sve ljubitelje njihove muzike.

Koncert je morao ipak biti održan u zatvorenom prostoru na Paliluli, umesto prvobitnog plana na Letnjoj sceni Bitefa (Summer Stage) na Kalemegdanu usled nevremena, tako da je organizacija serijala “Musicology Sešions” morala u poslednji čas da pomera lokaciju nastupa.

Gostovanje popularne grupe je omogućeno uz podršku Centra beogradskih festivala – CEBEF.

Sastav „Arrested Development“ osnovan u Atlanti 1988, sinoć je pružio duže od 100 minuta izuzetno dinamičnog koncerta koji je publika u dahu ispratila i igrala non stop u ritmu velikih hitova.

Tandem muzičara umetničkih imena Spič (Speeć) i Hedlajner (Headliner) bio je aktivan od 1988. do 1996. godine, a onda je usledila pauza. Hedlajner je napustio ovu muzičku priču, a Spič je sa novom ekipom od 2000. do danas nastavio da stvara dalje albume.

Hitovi „Mr. Wendal“, „People Everyday“, „Ease My Mind“ obeležili su njihovu karijeru, a naravno bili su neminovni i prethodne večeri.

Na aktuelnoj svetskoj turneji, bend je imao koncerte u SAD, Engleskoj, Belgiji, Francuskoj, Grčkoj, Švajcarskoj, gde predstavjaju presek od 15 albuma, tako da im je set lista dobrim delom veoma slična svuda.

Spič kao glavni pevač vešto i neumorno je stvarao šou i zabavljao fanove uz gitaristu DŽejsona „JJ Bugi“ Reiharta i kolege vokale – One Love, Faridu Alim i novu pevačicu Ejpril Alen (od 2021. u bendu).

Nakon uspešnog albuma „Don’t Fight Your Demons“ (Vagabond Productions, 2020), nastao u doba prvog udara pandemije, posebnu pažnju svetskog auditorijuma i stručne javnosti privukao je poslednji studijski materijal „For the Fkn Love“ (2021) svojom provokativnom poezijom.

Repertoar od 20-ak pesama je uključio pregled uspešnih singlova koji su im obeležili karijeru – „Swing Um“, „Back Down“, „Give a Man a Fish“, „Raining Revolution“, „Dawn of the Dreads“, „Fishin’ 4 Religion“, „Bloody“.

Dosta plesanja i skakanja je bilo uz singlove „Ease My Mind“, „Tennešee“, „Mr. Wendal“, „Mama’s Always on Stage“, „Free Style Hiphop“, a njihov najveći hit „People Everyday“ izveli su dva puta uz euforiju u publici.

Povodom koncerta sinoć, u okviru serijala ,,Musicology Sešions”, Spič je izjavio je: „Beograd je divan grad. Ljudi su strastveni i vole hip hop! Jedva čekamo da ponovo nastupamo pred beogradskom publikom!“.

Njihov album, “3 years, 5 Months and 2 Days in the Life of…” (1992) doneo im je dve Gremi nagrade za najboljeg novog izvođača i najbolji rep singl ,,Tennešee“, takođe otpevan juče.

Dobitnici su i priznanja poznatih medijskih kuća MTV i muzickog magazina “Rolling Stone”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.