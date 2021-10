Amira Medunjanin 12, 13. i 15. novembra u Kombank dvorani

BEOGRAD – Čuvena umetnica Amira Medunjanin održaće tri koncerta 12, 13. i 15. novembra (20:30) u Kombank dvorani u Beogradu, uz ograničen broj posetilaca i neophodno nošenje maski.

Priznata interpretatorka sevdalinki i tradicionala svetskog glasa će, na taj način, ponovo priuštiti prestoničkoj publici trostruki doživljaj koji je priredila na istom mestu, u oktobru prošle godine, kada su svi koncerti bili rasprodati.

Pred koncerte u srpskoj prestonici velika zvezda world-music scene kaže da ovaj put dolazi sa malo drugačijom postavkom.

„Scenu ću podeliti sa Antoniom Vrbičkim (harmonika), Atillom Aksojem (gitara i saz), Zoranom Majstorovićem (gitara i oud) i Riadom Guzinom (bas gitara). Veoma se radujem nastupima u Beogradu“, rekla je ona..

Amira Medunjanin ovim nastupima nastavlja promociju aktuelnog, prošlogodišnjeg albuma For Him And Her, sa 12 obrada klasika Tome Zdravkovića i Silvane Armenulić. Priznata umetnica je letnji period, ispunjen festivalima, iskoristila da predstavi ovo izdanje koncertima za pamćenje na novosadskom Egzitu, u Banjaluci, Travniku, Jajcu, Nikšiću, Tivtu, Solinu, Umagu, Zadru, Zenici, Subotici, Tuzli, Žepču, Tešnju, Vrsaru, Podgorici, na Krku…

Pred Beograd, sledi joj holandska turneja, od 24. oktobra do 6. novembra.

(Tanjug)

