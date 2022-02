Andrić: Snimili smo lepu, toplu priču bez psovki

BEOGRAD – Promocija specijalnog izdanja romana “Leto kada sam naučila da letim” Jasminke Petrović, izdavača „Kreativni centar“, povodom premijere istoimenog filma u režiji Radivoja Raše Andrića, održana je danas u Jugoslovenskoj Kinoteci.

Samim tim, multimedijalni događaj je istovremeno predstavljao i promociju tog bioskopskog ostvarenja o kome je govorio reditelj.

Najnoviji dečji – omladinski film će imati svečanu premijeru 16. februara u Kombank Dvorani i nakon toga će krenuti u bioskopsko prikazivanje širom Srbije i regiona.

Uloge tumače – Klara Hrvanović, Olga Odanović, Snježana Sinovčić, čuveni – Žarko Laušević i drugi, dok je muziku komponovao etno džez pijanista i klavijaturista Vasil Hadžimanov.

Na promociji su prikazani duži inserti iz ovog filma, zvaničan trejler, kao i serija fotografija sa snimanja, koje se nalaze i u najnovijem izdanju romana „Kreativnog centra“.

Režiser Radivoje Andrić je pomalo u šali rekao da je želeo da snimi jedan ovakav film, kao način da se „opere“ od svojih prethodnih hit ostvarenja gde je bilo dosta psovki, koje su gledaoci masovno citirali.

„Tako sam došao do jedne lepe, tople priče gde nema ružnih reči, kao velika promena. Istina, kada sam čitao scenario kao ponudu za film, bio sam uplašen, jer to nije moj fah. To vam je kao da date Džonu Vejnu da za promenu glumi Indijanca“, istakao je reditelj prve utiske u spremanju filma.

Andrić je napomenuo da je u sam projekat ušao na poziv kuće „Sense production“, kada su pripreme uveliko odmakle, tako da je dobio „posao na tacni“, što se retko dešava danas.

Priča knjige i filma u centar postavljaju tinejdžerku Sofiju koja provodi leto na Hvaru sa dve babe, daleko od interneta i svih dešavanja.

Međutim, ono što je na početku izgledalo kao najgore leto u njenom životu postaje uzbudljiva avantura, u kojoj će Sofija otkriti neke porodične tajne, doživeti prvi poljubac i u kojoj će saznati da je život sačinjen od radosnih i tužnih trenutaka.

Uz mešavinu humora, živopisnih likova i autentičnog prikaza ljudskog iskustva, autorka Jasminka Petrović u ovom romanu pruža pogled na posledice prethodnih decenija iz perspektive današnje generacije mladih.

„Odgovornost je veća kada snimate za decu, oni su veći sunđeri, upijaju sve. Zato i kažem da je ovo zapravo dečji film za odrasle. Pokušao sam da se sa producentima nađem na skoro pola puta, odnosno da taj film prilagodim deci i odraslima, ali i da ga na neki način prilagodim sebi, svom senzibilitetu“, podvukao je režiser, sin nedavno preminulog scenariste, reditelja, pisca za decu Vladimira Andrića, autora serijala „Pustolov“.

Upravo mu je otac bio supervizor na scenariju, što je olakšalo i ubrzalo proces, na ćemu je posebno zahvalna autorka knjige Petrović, jer je od tada bila sigurna i spokojna.

Bestseler pisac Jasminka petrović je ukratko predstavila put do stvaranja knjige.

„Provodim često leta na Hvaru, gde sam upoznala mnogu decu i shvatila da ih zanima puno neobičnih tema, uglavnon o odrastanju. Tako sam postepeno dosta toga doživela, čula, videla, ali ovo nije autobiografski roman“, otkrila je nagrađivana spisateljica za decu i tinejdžere.

Prema njenim rečima, suština priče je da junakinja Sofija ode na more kao dete, a sa letnjeg raspusta se vrati kao odrasla osoba.

„Pisala sam ovaj roman za decu uzrasta 12, 13, 14 godina, tu ciljnu grupu sam imala na umu i rekla sam izdavaču da probamo sa knjigom. Iznenadila sam se kada sam videla da roman čitaju i mlađi i dosta stariji“, rekla je Petrović.

Dodala je jednu zanimljivost, kada je gostovala u Puli na promociji ove knjige, voditeljka večeri je izjavila pred svima da se nada da će od romana nastati film i da će biti premijera na čuvenom Pulskom festivalu.

Kasnije je dobila ponudu od producenata, stekla poverenje od njih da neće izneveriti duh romana, i sarađivali su sa mnogo truda, radosti i ljubavi.

(Tanjug)

