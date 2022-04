Antička drama posle 50 godina u novosadskom SNP

NOVI SAD – U Srpskom narodnom pozorištu premijerno je izvedena predstava poznatog rumunskog reditelja Andreja Mažeriaja „Slepa mrlja“ pred punom salom, a publika je glumce nagradila dugim aplauzom.

Andrej Mažeri se opredelio za kombinaciju tri antičke tragedije koje imaju zajednički imenitelj – porodica ili povratak kući, a to su „Bakhe“, „Kralj Edip“ i „Antigona“.

Predstava postavlja danas čini se očigledna pitanja u društvu, između ostalog i to šta znači biti slep. Da li je slepilo veće kada je stvarno, fizičko ili je gore ono slepilo koje je metaforično. On je ranije za Tanjug izjavio da se nada da će publika uživati, da će predstava imati dobar ritam, a naročito da će glumci uživati. Reklo bi se da se sve to i desilo.

Antigonu igra Hana Selimović, koja kaže da je izazov rad na svakoj predstavi, pogotovo na antičkoj. Kaže da se u Srpskom narodnom pozorištu oseća kao kod kuće.

Osim Hane Selimović u predstavi igraju Branislav Jerković, Sanja Mikitišin, Milovan Filipović, Radoje Čupić, Tijana Marković, Gordana Đurđević Dimić, Sonja Isailović, Aljoša Đidić, Iskra Šimon, Anđela Paščan, Nikolina Spasić, Mina Pavlica, Katarina Bradonjić, Danica Nikolić, Simonida Mandić, Ivana Pančić i Aleksandra Pejić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.