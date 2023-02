Basista Blek sabata Gizer Batler objavljuje autobiografiju

LONDON – Autobiografija basiste i stihopisca uticajnog rok sastava Blek sabat Gizera Batlera pojaviće se 8. juna pod nazivom „Into the Void: From Birth to Black Sabbath – and Beyond“, najavio je izdavač Haper-Kolins.

„Konačno, Gizer je spreman da kaže svoju stranu Sabatove priče, od ranih dana neurednog bluz četverca, kroz mnoge promene postave, turneje koje su obarale rekorde i vragolije po svetu sa (pevačem) Ozijem Ozbornom, (gitaristom) Tonijem Ajomijem i (bubnjarem) Bilom Vordom“, saopštio je izdavač.

Knjiga će doneti Batlerove iskrene osvrte na radničko odrastanje u Luftvafeom oštećenom Birminemu, kako je skoro život proveo kao računovođa, a govoriće i o njegovoj fascinaciji stravom, religijom i okultnim, kaže se u najavi.

Iz Harper-Kolinsa su naveli da će „Into the Void“ otkriti „mekšu strani hevi metal legende, ne uskraćujući ništa“, kao i da će knjiga biti „originalna, dramatična i paklena vožnja“.

Prvencem „Black Sabbath“ (1970), i potom nizom hvaljenih albuma, kao i pesama među kojima su klasici poput „Paranoid“, „War Pigs“ i „Iron Man“, britanski sastav je sedamdesetih odigrao jednu od ključnih uloga u uspostavljanju hevi metala kao muzičkog žanra.

Iz Harper-Kolinsa podsećaju da je Batler dao ime sastavu, prepoznatljivim zvukom je svirao bas i „pisao je stihove koji toliko moćno odzvanjaju kod poštovaoca širom sveta“.

(Tanjug)

