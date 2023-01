Bend iz Mančestera „The 1975“ 28. juna otvara Arsenal fest u Kragujevcu

KRAGUJEVAC – Muzički festival Arsenal fest u Kragujevcu ove godine, umesto tri, trajaće čak četiri dana, od srede 28. juna do subote 1. jula, najavili su organizatori.

Uvodne večeri, 28. juna nastupiće na Main Stageu, u prostoru Kneževog arsenala u Kragujevcu, čuveni bend iz Mančestera „The 1975“, koji po prvi put dolazi u ovaj deo Evrope!

Organizatori Arsenal festa su odlučili da produže festival kako bi domaćoj i regionalnoj publici ponudli hedlajnere vodećih svetskih festivala, kao i jos više od 60 izvođača, što će biti najveći broj domaćih, regionalnih i svetskih umetnika koji su nastupili u Kragujevcu do sada.

„The 1975“ su objavili u oktobru peti studijski album „Being Funny in a Foreign Language“ koji je ekspresno zadobio hvalospeve i publike i kritike.

Ovo izdanje se nalazi na svim godišnjim listama najboljih albuma za 2022. Bend je nominovan, između ostalog, za album godine pred britansku dodelu nagrada, 11. februara u „O2 Areni“ u Londonu, a kandidati su u mnogim izborima i za grupu godine.

Britansku nagradu za album i grupu godine već su dobili 2019. godine.

Aktuelni album je najavljen uspešnim singlovima „Part Of the Band“, Happineš“, „I’m In Love With You“ i „All I Need To Hear“.

Bend iz Mančestera koji su još u svojim školskim danima 2002. osnovali pevač i ritam gitarista Matthew „Matty“ Healy, Adam Hann (gitara), basista Roš MacDonald i bubnjar George Daniel, izvešće 28. juna na Main Stageu Kneževog arsenala i najznačajnije pesme sa prethodna četiri izdanja – „The 1975“ (2013), „I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It“ (2016), „A Brief Inquiry Into Online Relationships“ (2018) i „Notes On a Conditional Form“ (2020).

Podsećamo i da je Arsenal fest u najužem izboru Evropske asocijacije festivala „Yourope“ za najbolji mali festival na našem kontinentu.

Svečano proglašenje i dodela nagrada je u sredu 18. januara u holandskom gradu Groningenu.

Svima koji su do danas kupili ulaznice za tri dana, one će važiti i za četvrti.

U promotivnom periodu do 15. februara, cena kompleta ulaznica za sva četiri dana biće 4.500 dinara, a cena pojedinačne ulaznice za 28. jun biće 2.000 dinara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.