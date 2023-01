Bend „Panik et d disko“ prestaje sa radom

LAS VEGAS – Američki muzičar Brendon Juri saopštio je danas da će njegov bend „Penik et d disko!“ prestati sa radom nakon prolećne turneje u Evropi.

Juri je na svom instagramu napisao da je njegova supruga Sara trudna i da će stoga „zatvoriti ovo poglavlje svog života i fokusirati energiju na porodicu, pa ‘Penik et d disko!’ više biti neće“.

„Ako ste bili uz nas od početka ili ste nas tek otkrili – bilo je zadovoljstvo ne samo deliti pozornicu sa toliko darovitih ljudi, već i deliti vreme sa vama. Radujem se što ću vas sve videti u Evropi i Velikoj Britaniji za poslednji zajednički krug“, poručio je Juri.

Osnovani u Las Vegasu 2004. godine „Penik et d disko“ su uz česte promene postave, iz koje je na kraju ostao samo Juri, snimio nekoliko žanrovski raznolikih albuma i zabeležio hitove poput „I Write Sins Not Tragedies“, „Nine in the Afternoon“, „New Perspective“ i“Hallelujah“.

Poslednji album benda je „Viva Las Vengeance“ (2022).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.