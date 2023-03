Bojana Maljević za Tanjug: Našem društvu nedostaje dijalog

BEOGRAD – Bojana Maljević, glumica i producent govorila je za Tanjug o trećoj sezoni televizijske serije „Dug moru“, koja počinje sa emitovanjem 13. marta na kanalu Superstar, i između ostalog naglasila da našem društvu nedostaje dijalog.

Maljević je napomenula da će se serija emitovati radnim danima i da će publika imati priliku da vidi 10 epizoda.

„Biće to bombastični dvonedeljno emitovanje i nadam se da će publika primiti treću sezonu sa svim novinama i starim stvarima koje su njoj. Nadam se u stvari da će publika još više voleti treći sezonu jer je praktično priča za sebe.Svaka sezona nosi nešto posebno, ali sam sigurna da upravo treća nosi nešto što gledaoci ne očekuju“, kazala je Maljević.

Kako kaže, u svakoj sezoni je serija je oplemenjena novim glumcima.

„Sada su to Dubravka Drakić, koja igra Jovanu, ćerku pokojnog ćaleta kojeg igra Miodrag Miki Krstović. Tu je Aleksandar Radenković, nemački glumac, naš kolega koji igra na srpskom jeziku. Posebno mi je drago što je tu Jelisaveta Seka Sablić koja je kazala da joj je uloga u seriji ‘Dug moru’ posebna, drugačija i da joj je bila veliki izazov“, kazala je Maljević.

U ekspanziji televizijskih formata, serija „Dug moru“ se izdvojila po vizuelnom indetitetu i priči i ambijentu.

Maljević napominje da je u ambijentu krša Crne Gore, more poseban lik u seriji.

„Priča je počela 2018. godine. Ni iz čega…Nismo imali ni koprudecenta, ni emitera, ni partnera, ni scenario…Ništa. hteli smo da napravimo nešto drugačije, dobro…Nešto u čemu ćemo uživati tokom rada“, kazala je Maljević i dodala da je serija nastajala tokom samog rada.

Prema njenim rečima, imali su prvih nekoliko epizoda i sami ušli u produkciju.

„Reditelj Goran Gajić je doputovao iz SAD i zajedno sa njim u scenaristima Stevom Koprivicom i Hajdanom Baletić stvarali sve. Sve likove, radnju događaje i mistiku koja je u ovoj seriji najbliža nečemu što se u književnosti zove: magični realizam. Volim da kažem da je to drama sa mističnim elementima. Naši događaji koji su onostrani svi imaju uporište u realnosti. To je taj magični realzam koji ste mogli da čitate kod Markesa ili Borhesa. “ kazala je Maljević.

Za nju nema dileme da se publika vezala upravo za taj deo koji su reditelji tretirali i ovoj sezoni.

„Leon Lučev i Milica Filipovski koji su režirali treću sezonu tome su posvetili posebnu pažnju i nadam se da će to publika još više voleti nego ranije“ kazala je Maljević.

U eri snimannja velikog broja serija nije lako uvek napraviti bolju sezonu tv formata od prethodne.

„Nisu sve serije iste zahtevnosti, težine i kvaliteta. Kada smo počeli da radimo „Dug moru“ nije postojalam hiper produkcija u Srbiji. Mi smo odmah postavili visoku lestvicu ispod koje više nikada nismo mogli da se spustimo, pre svega u produkcionom kvalitetu. Odlučili smo se da novu sezonu rade uvek novi reditelji. “ kazala je Maljević i napominje da je Leon Lučev u projektu „Dug moru“ sve tri sezone kao glumac.

Maljević navodi da je Lučev predložio da režira treću sezonu.

„Oduševili smo se jer on zna likove u seriji. Onda nam se pridružila mlada rediteljka Milica Filipovski. Oboje su imali puno entuzijazma i posebne poglede na seriju. Gradili su to na način koji nam se jako dopao. Marijana Čulić Vićentić i ja smo pisale scenario i istrajavale u nameri da ispratimo sve te ideje koje su stizale i od njih i od glumaca, a naravno i od produkcije“ kazala je Maljević.

Lokacije na kojima se snima serija „Dug moru“ predstavljaju poseban začin za celi prijekat.

„U Crnoj Gori se sve snima u Boki Kotorskoj…Na Luštici, u Herceg Novom, Tivtu…Nismo imali u Crnoj Gori druge lokacije. Otprilike 60 posto snimali u Crnoj Gori , a 40 posto u Srbiji. Bilo je različitih potreba za Beogradim ili Crnom Gorom . To je naporno. Nije to ko kada snimate seriju i odete na teren na nekoliko dana na neko ograničeno vreme“ kaže Maljević i naglašava da je za nju snimanje treće sezone bilo posebno teško.

Kaže da je slomila nogu u toku snimanje.

„Pretočili smo sve to u scenario i moj lik ima slomljenu nogu. Nisam sigurna kako sam sve to izdržala, ali verujem da rezultati nisu loši“, kazala je Maljević i naglasila da se povukla iz medija jer je bila na doktorskim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

„Trebalo je položiti 16 ispita i vratiti se u đačku klupu. Bio je to veliki izazov. Bavila sam se rizicima u nezavisnoj produkciji. Televizijska serija mnogo življa stvar, sa mnogo više promena koje utiču na sam tok proizvodnje, nego u filmu koji se kraće snima. Krenuli smo u snimanje bez izvesnosti da li ćemo snimiti tri ili šest ili više epizoda…Ili tri sezone. Namera nam je da se „Dug moru“ završi u četvrtoj sezoni. Volela bih da završim tu priču kako bih se posvetila nečem novom“, kazala je Maljević.

Ona je naglasila da nije mogla da uskladi rad na fakultetu, snimanje serije i brojne obaveze sa stalnim prisustvom na društvenim mrežama.

„Osuđivali su me što ne komentarišem neke događaje u našem društvu, ali niko se nije zapitao da li ja na neki drugi načim činim ovo društvo boljim. Sve to je postalo umarajuće. Medijima se bavim na drugačiji način godinama. Predugo sam u medijima da bi me zanimalo ko šta misli o meni. Znam ko sam, šta mislim, šta radim…Medijski sam pismena osoba. Mnogi ljudi u Srbiji nisu zato što su mediji zatvoreni i nemamo dovoljno dijaloga u društvu. Nema smisla da se oglašavam na društvenim mrežama kada to zloupotrebljava pozicija i opozicija“ ocenjuje Maljević i dodaje da umesto svi da se složimo oko osude nasilja ili neke druge teme važne za društvo, mi odemu u digresije.

Maljević je 2011. godine uradila film „Sestre“ i mini seriju „Kalup“.

„Film „Sestre“ je govorio o trgovini ženama, a odvojeno od tog filma uz pomoć Evropske Unije nastala je mini serija „Kalup“ koju nje režirao i pisao Vuk Ršumović. Tema te serije su nestale bebe u porodolištu“. Sada imamo novu sezonu serije „Kalup“ koja takođe ima četiri epizode koja se bavi nasiljem nad ženama. Nastala je po istinitim događajima nasilja nad ženama. Bavimo se zapravo femicidom“

Za nju nema dileme da je Srbija patrijahalno drištvo ali ne na dobar način.

„Čini mi se da smo naučeni da kada muškarac podigne glas to nije nešto neobično. Bavim se igranom formom jer tu mogu da približim ljudima šta se desilo žrtvama…U dokumentarnom filmu imate obavezu zaštite žrtava. U novoj sezoni mini serije „Kalup“ pokušaćemo da odgovorimo na pitanje zašto ne stignemo da pomognemo ljudima koji trpe nasilje“ kazala je Maljević.

Kaže da je lepo, hrabro i važno biti glumica danas u Srbiji.

„Nekoj devojci da koja ima nameru da upiše studije glume,poručila bih da ipiše studije glumu ako baš to želi. Da bude jednaka i da pomeri granice u tome što nije biti isto glumica i glumac. Da se bori kao i u svakom drugom poslu. Snažni su ti muški karakteri. Napisani u većini u odnosu na ženske likove. Manje je ženskih karaktera koji su snažni na filmu i u pozorištu. To se menjalo i menjaće se. Sada ima više ženskih likova nego kada sam ja bila mlada glumica“

