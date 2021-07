Botanička bašta: Specifičan profil publike

BEOGRAD – Atraktivan ambijent Botaničke bašte “Jevremovac” u Beogradu ovog leta je za kratko vreme postao jedan od najaktivnijih koncertnih prostora, gde su nastupala jaka imena svetskog glasa, a muzička PR menadžerka i organizator Anja Zelić ispred kuće “Culture Explorer” ističe za Tanjug da je ovde prisutna posebna i jedinstvena publika.

Sezona je otvorena 30. maja kada je nastupio jedan od najboljih srspskih violinista Stefan Milenković i orkestar Muzikon, ali i slavni glumac i muzičar Rade Šerbedžija, koji su rasprodali svoje koncerte. Održana je imanifestacija Wine Garden treći put zaredom, a ovog puta su svirali manje afirmisani bendovi, gde je akcenat bio na gustaciji vina, što je intimniji pandan Beer festu.

“Posebno mi je drago što je Botanička bašta otvorila svoja vrata 2019. godine, kao novi koncertni prostor, i zaista je neverovatan taj osećaj, kada se nalazite na takvom mestu i uživate u koncertima. Publika je svaki put prijatno iznenađena kako sve to izgleda na nastupima kod Staklene bašte”, objašnjava Zelić, zadužena za funkcionisanje spomenutog Beer festa, koji nije mogao da se održi prošle godine usled pandemije.

“Predivan je osećaj, jer se nema utisak da smo u Beogradu. Specifičan profil publike dolazi ovde, koji se ne može tek tako svuda sresti”, ističe organizatorka.

“To je jedan Beograd koji se meni veoma dopada, za koji lično verujem da postoji. Ovde imamo priliku da vidimo posebno pripremljenu publiku, istančanog ukusa”, navela je ona.

Botanička bašta je premijerno pružila muzički program 2019. godine prvim izdanjem festivala Wine Garden, kada su svoje koncerte imali džez pop dama Lena Kovačević, soul pop etno muzičar Marko Louis i bluz umetnica Katarina Pejak.

Osim Wine Garden, u ovom prostoru je održan i Festival sira (Ćeese Fest), prvi festival “Jaž in the Garden”, posvećen domaćim muzičarima džez usmerenja, gde su nastupali istaknuti umetnici – Vasil Hadžimanov, grupe “Fish in Oil”, “Sćime”, Filip Bulatović, ukupno 12 koncerata za dva dana.

Kako navodi Anja Zelić, profil koncerata na ovom mestu svakako je usmeren ka mirnijim notama, instrumentalnim sastavima, dosta drugačije od ostalih umetničkih prostora u Beogradu.

Jedino će malo drugačiji donekle biti gostovanje hrvatskog rokera Darka Rundeka & Ekipe, koji sviraju 23. i 24. avgusta.

Do tada, Centar beogradskih festivala – CEBEF će organizovati četiri intimne muzičke večeri.

Pop sastav Neno Belan & Fiumens nastupiće na koncertu “Best of” 26. jula kao presek najvećih hitova solo karijere i benda “Đavoli”, već sledeću noć će svirati pijanista Matija Dedić kao veče “Tajna vještina, muzika Zlatana Stipišića Gibonnija”, instrumentalne verzije opusa tog pevača.

Botanička bašta će ugostiti pop rok grupu Galija 28. jula u vidu akustičnog nastupa i džez umetnicu Nadu Pavlović 29.07. na programu “Lady sings Jaž”.

Ipak, kada pogledamo, nakon pandemije ima stvarno dosta prostora sa raznim umetničkim sadržajem koji su buknuli gotovo u isto vreme – Stara Ciglana, Letnja bašta rok kluba Fest, BELEF – Plato kod Pobednika na Kalemegdanu, BitefArtCafe, Gardoš, stadion Tašmajdan.

Pomalo deluje da je publika u velikom problemu kako da isprati sve te koncerte, pozorišne predstave.

“Nije previše koncertnih prostora, mislim da su sve to različiti profili događaja, ne obraćaju se svi identičnoj ciljnoj grupi, za svakoga ima ponešto u glavnom gradu. Svi prostori na otvorenom su zaista na svoj način veoma atraktivni i divni za svirke i imaju svoju draž”, naglasila je Anja Zelić i dodala da je veliki poduhvat što je prostor te prirode u Botaničkoj bašti ostao neoštećen.

“Zaslužili smo to poverenje iz organizacije „Culture Explorer“ još 2019. godine na prvom izdanju Wine Garden, i od tada da radimo dalje”, ponosno je podvukla PR menadžerka.

Nedaleko od ovog čudesnog mesta, najveći koncertni prostor u trenutnoj ponudi Beograda svakako je stadion Tašmajdan, koji je na neki način konkurencija Bašti, kao i svima ostalima.

Stadion Tašmajdan je ove sezone krenuo sa radom 4. jula svečanim koncertom svetske operske dive Eline Garanče iz Letonije, koje je predstavila koncertnu verziju opere „Karmen“ kao deo BELEF-a.

Bajaga i Instruktori su održali koncert za 8.000 ljudi u petak (16. jul), ali su zato odložena gostovanja regionalnih muzičara – Vlatka Stefanovskog i Mašima, koji su bili planirani 30. i 31. jula.

Njihovi koncerti su prebačeni na septembar, a za sada je izvesno da će na Tašmajdanu festival BELEF predstaviti svoj muzički program, koji počinje večeras hit spektaklom “Rock opera” sa solistima opere SNP-a iz Novog Sada kroz presek svetske muzičke istorije rokenrola.

Onda slede koncerti Ivane Peters (Negative), Lene Kovačević, džez umetnika Jovana Maljokovića…

Letnja bašta kluba Fest u Zemunu je prošle godine prvi put otvorena u ovom čuvenom rok prostoru, tako da je taj koncept koncerata na otvorenom nastavljen i početkom leta ove godine.

Uspešne svirke imali su nedavno legendarna braća Žika i Dragi Jelić – YU grupa, Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi, pank rok sastav Dža ili Bu, Nikola Pejaković – Kolja, alternativna rok scena – Nikola Vranjković, Dejan Najdanović Najda sa projektom “Smakovanje” (pevač grupe “Smak”), kao i mnogi tribjut bendovi. Regionalni izvođači obradovaće domaću rok publiku – “Lutke na koncu” kao tribute KUD Idijoti (22.07.) i čuvene “Divlje jagode“ (23. jula).

Opština Zemun je i ove godine aktivna sa tradicionalnim programom pretežno lakih pozorišnih hit komedija na Letnjoj sceni Gardoša, a sličan koncept igranja predstava sa malim brojem glumaca na pozornici ima novi kulturni prostor u centru Beograda – “Teatrijum” u Kapetan Mišinom zdanju.

Osnivači ovog teatarskog mesta su glumci Tihomir Stanić i Vladan Gajović, koji će do kraja leta publici ponuditi značajan broj monodrama, duo drama i ostalih intimnijih pozorišnih komada za sve ukuse i uzraste.

(Tanjug)

