Britanski bend “Placebo” obeležio drugo veče Arsenal festa

KRAGUJEVAC – Britanski alternativni rok bend “Placebo” okupio je najviše publike na Glavnoj bini 12. Arsenal festu u Kragujevcu, nakon nastupa domaćeg rok benda “Van Gog”.

Sastav iz Londona je bio planiran za dolazak na Arsenal u vreme prvog talasa korona virusa 2020., onda su odloženi za 2021. godinu, ali usled pandemije ni to nije bilo moguće i konačno su se stekli uslovi da sada dođu u srce Šumadije.

U Srbiji su na trećem gostovanju, jer su do sada svirali u Beogradu (Hala sportova 2003) i u Novom Sadu na festivalu Exit 2010.

“Placebo” je sinoć u Kragujevcu svirao skoro 80 minuta, 18 pesama sa set liste kao na pokretnoj traci, bez komunikacije sa publikom, što je bio istovremeno uvid u njihovu dosadašnju diskografsku karijeru.

Putovanje u prošlost je krenulo kroz vivisekciju sedam albuma u kolekciji – “Placebo” (1996), “Without You I’m Nothing” (1998), “Black Market Music” (2000), “Sleeping with Ghosts” (2003), “Meds” (2006),”Battle for the Sun” (2009), “Loud Like Love” (2013).

Aktuelan im je najnoviji, osmi album “Never Let Me Go” (2022), objavljen 25. marta sa pozitivnim reakcijama publike i kritike, gde se izdvojio odličan singl koji su pevali sinoć – “Beautiful James”.

Proslavljeni britanski alternativni bend osnovali su u Londonu pevač i gitarista Brajan Molko i basista Stefan Olsdal, koji su vladali scenom sve vreme koncerta.

Zahtevi benda su bili veoma striktni, tako da je na video bimu stajao veliki natpis da grupa moli publiku da ne koristi mnogo mobilne telefone i snima koncert, jer im to smeta i dekoncentriše ih. Takođe, predstavnici medija nisu nikako bili u prilici da uzimaju izjave ili dobiju intevjue od članova benda, a na kraju nije bilo dozvoljeno fotografisanje ili video produkcija koncerta od strane profesionalnih snimatelja i fotoreportera.

Koliko čuvaju svoju privatnost, autorstvo, lik, delo i profesiju, govori i to što su na video bimu gde su muzičari bili u direktnom prenosu, snimak bio u razlivenim bojama, prilično mutno i kao neki eksperiment u vidu muzičkog spota u nastajanju.

Tako je publika iz daljih redova, koja nije mogla da ih vidi jasno na bini, ostala uskraćena da ih barem kristalno jasno gleda na video ekranu.

“Hvala vam, puno hvala za ovo veče, učinili smo da ova svirka sa vama bude zaista luda”, jedino je bilo što je rekao Brajan tokom koncerta.

Placebo je na turneji po rodnoj Engleskoj i Evropi, a već su bili u Nemačkoj, Italiji, Austriji, Hrvatskoj, Belgiji, Holandiji, Francuskoj, Letoniji, i danas ih čeka koncert u Sofiji (Bugarska).

Tokom ove godine “Placebo” će svirati na velikim festivalima u Moskvi, Kijevu, Madridu, belgijskom Verhteru.

Program na Main Stage-u do duboko u noć na Arsenalu su zatvorili regionalna trep atrakcija Senidah i engleski di-džej Roni Sajz.

(Tanjug)

