Britanski elektro rok bend Depeće Mode ima novi singl „Ghosts Again“

NJUJORK – Britanski elektro rok bend „Depeće Mode“ objavio je novi singl i spot „Ghosts Again“ kao najava novog albuma „Memento Mori“ koji će izaći 24. marta za diskografsku kuću „Columbia Records“ iz Njujorka, saopštio je domaći distributer – „Menart“.

Zagonetna i intrigantna svetska globalna kampanja koja je na društvenim mrežama grupe „Depeće Mode“ počela 26. januara, najavila je novu muziku i zaista podigla veliku zainteresovanost fanova grupe širom sveta.

Od jesenas, kada je najavljena svetska turneja, krenula su nagađanja kada će izaći novi singl, čiji naslov je već dugo poznat vatrenim fanovima – „Ghost Again“.

Naslovna strana omota na kojoj su predstavljena anđeoska krila napravljena od cveća bila je udarni deo kampanje po mnogim svetskim metropolama, pa su se fanovi trkali ko će pre da pošalje sliku kampanje iz svog grada.

Singl „Ghosts Again“, za koga mnogi kritičari već sada kažu de je jedan od najkomercijalnijih hitova Depeće Mode u poslednjih nekoliko godina, glavna je numera „Memento Mori“ diskografske kuće “Columbia“ iz Njujorka, koji je 15. studijski album benda.

Zanimljivo je da je u svojstvu promocije kreiran i Memento Mori bot koji se ponaša kao svemoćni glas kao glavni izvor novosti i svežih informacija vezanih za album.

Numera „Ghosts Again“ će se pojaviti u standardnoj verziji koja se nalazi na budućem albumu, kao i dve radio edit verzije, za radio stanice.

Materijal „Memento Mori“ je prvi album na kome boje Depeće Mode predstavljaju samo dva originalna člana – Dejv Gan i Martin Gor, budući da je prošle godine prerano preminuo Endru Flečer – Fleč, što je veliki gubitak i udarac za bend i celu svetsku kulturnu i muzičku scenu.

Album je nastajao u vreme pandemije, te je i tematski dosta vezan za taj period.

Snimljen je u studijima „Electric Ladyboy“ (Santa Barbara), „Shangri La“ (Malibu), dok je miks rađen u Londonu u studiju „Zona“.

Projekat „Memento Mori“ sadrži 12 pesama, koje pokazuju ogroman raspon raspoloženja i višeslojnih melodija, od njegovog zlosutnog otvaranja do konačnog razrešenja, na putu od paranoje preko opsesije do katarze i radosti, sa bezbroj tačaka između.

Redosled pesama na “Memento Mori” CD izdanju je sledeći: “My Cosmos Is Mine“, „Wagging Tongue“, „Ghosts Again“, „Don’t Say You Love Me“, „My Favourite Stranger“, „Soul With Me“, „Caroline’s Monkey“, „Before We Drown“, „People Are Good“, „Always You“, “Never Let Me Go“, „Speak To Me“.

Naravno, u prodaji će se naći i vinil sa četiri strane pesama.

Kao i do sada, umetnički dizajn vezan za album i čitavu kampanju, kao i scenografiju pozornice na budućoj svetskoj turneji, je delo dugogodišnjeg saradnika i prijatelja benda, reditelja Antona Korbijna.

Podsetimo, „Depeće Mode“ nakon jednog otkazivanja, imali su samo jedan koncert kod nas na Ušću u Beogradu u proleće 2013. godine, u organizaciji festivala „Exit“.

Pevač Dejv Gan, osim učešća u bendu, objavio je i nekoliko solo albuma u karijeri.

I najvažnije – „Memento Mori“ (Columbia Records/Menart) će se u prodaji naći 24. marta.

Na aktuelnoj turneji koja kreće ove godine, na žalost “Depeće Mode” nisu odabrali Srbiju za svoju destinaciju kao promociju novog albuma.

(Tanjug)

