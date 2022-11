Britanski pop-art umetnik Derek Bošir u novosadskoj Svilari

NOVI SAD – Čuveni britanski pop-art umetnik, koji je sarađivao sa legendarnim Dejvidom Bouvijem, Derek Bošir, biće gost u novosadskoj Kulturnoj stanici Svilara u utorak, 8. novembra, najavili su organizatori.

„Veče sa Derekom Boširom“ koje će početi u 19 časova, biće jedinstvena prilika za upoznavanje sa stvaralaštvom velikog slikara, skulptora, dizajnera i fotografa.

Derek Bošir, vodeća ličnost na britanskoj sceni 60-ih godina, studirao je slikarstvo i litografiju u Somersetu i Londonu, gde je bio jedan od studenata povezanih sa pop-artom. Bošir se suprotstavljao suprotstavljenim stilovima unutar svojih slika, ali je favorizovao aktuelne teme kao što su svemirska rasa, politički događaji i amerikanizacija Evrope.

Bošir je bio plodan i raznovrstan u svojoj umetničkoj produkciji, stvarajući u različitim medijima, pa se tako, između ostalog, oprobao u slikarstvu, crtežima, grafici, filmu, skulpturi i instalaciji.

Druga pesmarica grupe Kleš, kao i omot albuma Dejvida Bouvija, upoznali su masovnu publiku sa njegovim delom.

Njegova saradnja sa Bouvijem izrodila je doživotno prijateljstvo, kasniju dugogodišnju saradnju i pregršt Bouvijevih slika.

Pored svoje umetničke prakse, Bošir ima dug i istaknut radni staž kao pedagog – predavao je u Centralnoj školi umetnosti i dizajna u Londonu od 1963. do 1979. godine, na Kraljevskom koledžu umetnosti u Londonu od 1973. do 1979. godine, na Univerzitetu u Hjustonu od 1980. do 1992. godine i na Kalifornijskom institutu umetnosti u Los Anđelesu od 1997. do danas.

Učestvovao je na više od 90 samostalnih izložbi u prestižnim izložbenim prostorima, a njegovi radovi su takođe bili uvršteni u brojne grupne izložbe i izloženi u brojnim kolekcijama širom sveta.

Druženje sa velikim umetnikom koji je važan akter pop-arta, ne samo u Britaniji, već i šire, uvod je u susret izložbi njegovih radova, koju će svi zainteresovani moći da posete od 10. novembra u Muzeju Grada Novog Sada.

Kulturna stanica Svilara deo je mreže kulturnih stanica u Novom Sadu, koje obuhvataju revitalizovane i nove kulturne prostore širom grada i u njegovoj okolini, nastale u okviru projekta Evropske prestonice kulture.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.