Britansko-srpski film “Vampir” ima distributera iz Pariza

PARIZ – Britansko-nemački-srpski film “Vampir”, rediteljski debi glumca Branka Tomovića, dobio je stranog distributera, filmsku kompaniju “Reel Suspects” iz Pariza, koja je dobila prava za svetski plasman ovog horor ostvarenja, preneo je “Varajati”, ugledni američki magazin o sedmoj umetnosti.

Novo ostvarenje je predstavljeno i definisano kao horor evropskog arthaus profila, a uz reditelja Tomovića, važne uloge imaju Gorica Regodić, Joakim Tasić, čuvena Eva Ras, Judith Georgi i Nemanja Bajić.

Branko Tomović, kompletan autor ovog filma – glavni glumac, scenarista i reditelj istakao je da je njegov film je nadahnut stvarnim slučajevima vampirizma koji su dešavali u Srbiji početkom 18. veka.

“Iako je naš “Vampir” smešten u savremeni trenutak, on je zasnovan na tim mitovima, sujeverjima i folkornim elementima.

Želeo sam da pokažem misteriozniju stranu Srbije”, objasnio je Tomović.

Zaplet filma je sledeći: nakon što bude svedok zločina u Londonu i zatim traži mesto na kome bi se sakrio, junak Arno (Branko Tomović) dobija ponudu od šarmantne i beskrupulozne dame Vesne (Gorica Regodić) da počne da se stara o groblju u malom, udaljenom srpskom selu. Ubrzo, on počinje da doživljava košmarne vizije, a često ga posećuje misteriozna starica Baba Draga (Eva Ras) koja Arnoa vodi ka putu tame. Samo seoski sveštenik (Joakim Tasić) pokušava da sačuva protagonistu od zlokobnih namera meštana.

Film “Vampir” je sniman na engleskom jeziku i rađen je u koprodukciji Velike Britanije, Nemačke i Srbije, a realizovan na raznim lokacijama u centralnoj Srbiji.

Međunarodna ekipa je uključena u snimanje filma, kao što su producenti Jean-Louis Alexandre i Dina Vickermann, uz Miloša Z. Vučkovića.

Kompozitor originalne muzike za film je Mark Ashworth, dok je direktor fotografije Heath McWaters.

Autor ovim filmom debituje na planu dugometražnog igranog filma, ali je već iskusan na polju kratkometražnih ostvarenja – “RED” i “The Smell of Petrol” koji su osvojili mnoge nagrade na značajnim svetskim festivalima.

Tomović je nemački i evropski glumac srpskih korena, glumio je u filmovima mnogih priznatih reditelja kao što su Ken Louč ili Pol Gringras, a posebno je viđen u popularnim američkim, britanskim i nemačkim TV serijama “24”, “Red i zakon: Britanija” (Law and Order: UK), “Dodir Frosta” (Touć of Frost), “Tihi svedok” (Silent Witneš), “Whitećapel” i drugim.

(Tanjug)

