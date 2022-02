Čampar: Na snimanju „Složne braće“ bilo je mnogo smeha

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bila je glumica Maja Čampar koja je govorila o svojoj ulozi Radice ali i o iskustvima koje ima sa snimanja serije „Složna braća – Nekst đenerejšn“.

„Bio je raspisan regularno kasting na koji sam otišla. Kad sam videla ‘Složna braća’ pitala sam se da li je to to, da li će se opet stvarno raditi nova sezona ‘Složne braće’ i koliko će to da bude odgovorno i da nosi težinu“, rekla je Čampar.

Prema njenim rečima, njena Radica je „jedan veoma ambiciozan devojčurak“ koji uvek nailazi na milion problema, a u stvaranju uloge bilo joj je najteže što je „najnormalnija od svih“ likova.

Čampar je Radicu gradila na kontrastu – „ostati normalan, a opet biti nenormalan“.

Našalivši se da je „najbolje kad se uči od najboljih i kad se malo krade“, Čampar je dodala da joj je na snimanju bilo divno zahvaljujući učenju od starijih kolega i timskom radu.

„To mi je veliko iskustvo. Ovo je za mene prva velika uloga, što je bila velika odgovornost“, istakla je glumica.

Čampar se prisetila mnogih trenutaka kada ekipa morala da ponavlja scene jer se nisu mogli suzdržati od smeha, posebno istakavši epizodu kada Kemo umire.

„Na snimanju „Složne braće“ bilo je mnogo smeha. Bilo je scena, to mi je bilo jako teško da se suzdržim od svih, od Milana Kovačevića koji igra brata Đanija, od mog dragog profesora Radeta Milenkovića i Andrije Kuzmanovića jer su toliko bili dobri a zbog mene se ponavljao kadar par puta“, rekla je Čampar.

Pošto igra lik devojke koja ima ambiciju da ode u Kanadu, Čampar je „mnogo razmišljala kako će se mlađe generacije poistovetiti s Radicom“.

„Upoznajem mnogo ljudi iz svoje branše, ali i drugih, koji prosto hoće da idu odavde. Kako dani teku, svi vidimo šta se loše dešava i hoćemo da odemo. Ali sve nas zadržava baš velika ljubav prema nečemu ovde i osećaj pripadnosti tu gde jesmo“, smatra Čampar.

Upitana kakvu ulogu priželjkuje u budućnosti, Čampar je rekla da bi rado da igra ženu glavnog narko bosa.

„Potičem sa prostora gde je to u jeku. To je poznato, nema šta da se krije. Baš da bude žena, ali da nije parodija“, rekla je Čampar.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.