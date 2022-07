Četiri puta više metana zbog klimatskih promena

SINGAPUR – Istraživanjem klimatskih promena naučnici Tehnološkog instituta Nanyang u Singapuru došli su do saznanja da one u mnogo večoj meri utiču na stvaranje atmosferskog metana nego što se do sada mislilo.

Kako bi sproveli ovo istraživanje naučnici su analizirali atmosferska dešavanja u poslednje četiri decenije, uzimajući u obzir različite situacije u kojima promene temperature dovode do smanjenja ili povećanja metana u atmosferi.

Došli su do saznanja da bi u narednom periodu Zemlja mogla da stvara čak četiri puta veću količinu metana od dosadašnjih procena, dok bi sagorevanje ovog gasa moglo biti isto toliko manje.

Povećanje količina atmosferskog metana dovodi do bržeg zagrevanja Zemlje, dok visoke temperature pogoduju stvaranju metana, pa dolazimo do začaranog kruga jer zagrevanjem dolazi do zadržavanja toplote u atmosferi koja ostaje zarobljena.

Daljim procesom oksidacije dolazi do formiranja atmosferskog ugljen-dioksida, što opet negativno utiče na klimu usled efekta staklene bašte.

Problem je i što povišene temperature dovode do sve većeg broja šumskih požara širom sveta, čime se sprečava smanjivanje količine metana u atmosferi.

(Tanjug)

