D.Bajić:Odlazak Paskaljevića tragedija za svetsku kulturu

LESKOVAC – Filmski režiser Darko Bajić izjavio je danas da je odlazak Gorana Paskeljevića velika tragedija za srpsku, evropsku, ali i za svetsku kulturu.

„To je tragedija i za nas koji smo ga poznavali i izuzetno poštovali. On mi je bio prijatelj i ja sam želeo da mu posvetim jučerašnju premijeru. To sam saopštio publici i umesto minuta ćutanja, on je dobio aplauz koji je dugo trajao i koji je predstavljao zahvalnost publike na svim filmovima koje je Goran napravio za nas, a kojih se svi rado sećamo“, kazao je Bajić na konferenciji za novinare u Leskovcu na 13. Internacionalnom festivalu filmske režije LIFFE.

(Tanjug)

