Delegacija FCS posetila snimanje filma „Usekovanje“

BEOGRAD – U studiju Košutnjak filma u Beogradu u toku je snimanje filma „Usekovanje“ u režiji Siniše Cvetića, a delegacija Filmskog centra Srbije, predvođena direktorom Gordanom Matićem, posetila je set i pružila podršku ekipi koja realizuje projekat u veoma specifičnim i delikatnim uslovima pandemije kovid-19.

„Usekovanje“ je debitantski dugometražni film mladog reditelja Siniše Cvetića, a po scenariju Davida Jakovljevića.

Za produkciju je zadužena beogradska kuća Košutnjak film, a projekat ovog filma podržao je Filmski centar Srbije u junu 2020. godine na svom Konkursu za Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih debitantskih igranih filmova.

„Snimanje filma će biti završeno do kraja aprila“, rekao je producent Zoran Janković, nakon čega sledi postprodukcija i montaža, a sve to treba da bude završeno do sepetembra ili oktobra ove godine.

„‘Usekovanje’ je festivalski film, tako da ćemo razmišljati i u tom pravcu. Svi se nadamo sa će se do jeseni stabilizovati situacija oko korone, tako da će film imati normalnu bioskopsku distribuciju“. rekao je Janković.

O saradnji s rediteljem debitantom, Janković kaže da će Cvetić odličan mladi reditelj.

„Radio je dva odlična kratka igrana filma i to je meni bio signal da je spreman za ovu priliku. Siniša je zajedno s Davidom Jakovljevićem napisao tu priču i odlično je poznaje. Došao je spreman na snimanje i veoma je profesionalan, tačno zna sta želi i kako to da ostvari. Tražio je pre snimanja dve nedelje proba, što mu je i omogućeno, a sa željom da stekne sigurnost u radu sa glumcima. To se pokazalo kao dobro i pripreme su omogućile da snimaje ide kako treba i za sada se držimo utvrđenog rasporeda“, kazao je Janković.

Debitantski film Siniše Cvetića „Usekovanje“ predstavlja portret jedne porodice i njene crne ovce i najmlađeg člana – Jovana (glumi ga Pavle Mensur).

Kompletna radnja odigrava se u jednom danu, u jednom stanu, za vreme slave Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja.

Jovanovi roditelji (Bojan Žirović i Aleksandra Balmazović) kriju od sina i gostiju da se razvode, a Jovan krije od njih da se drogira i nada se da će ga vanzemaljci izbaviti iz beznadežnog i besmislenog postojanja na zemlji.

Postepenim zahuktavanjem, kroz slavsku atmosferu i alkohol, kao i pojavu nenajavljenog gosta, dolazi do otkrivanja tih, ali i drugih porodičnih tajni i sukoba.

O izazovima snimanja u studiju, Siniša Cvetić napominje da su prilikom pisanja scenarija imali na umu realizaciju filma što je rezulturalo odlukom da se radnja većinski zbiva u jednom prostoru

„Taj koncept mi je interesantan i volim takve filmove. Tokom priprema, gledao sam ostvarenja koja se tiču (porodičnih) okupljanja u jednom prostoru. Snimamo u studiju zato što smo shvatili da nam je tako lakše da kontrolišemo uslove snimanja. To je bio neki početni produkcioni kompromis, ali smo se, zahvaljujući odličnom direktoru fotografije Marku Milovanoviću, izborili da slika bude što bolja i da se ne prepoznaje da je to baš studio“, kazao je Cvetić.

Pored Pavla Mensura, Bojana Žirovića i Aleksandre Balmazović, u filmu glume i Aleksandra Pleskonjić Ilić, Momčilo Pićurić, Marko Grabež, Dubravka Kovjanić, Milica Janevski, Anita Ognjanović, Jovana Gavrilović, Zlatan Vidović i Aleksandar Đurica.

Premijera filma se očekuje na jesen 2021. godine.

(Tanjug)

