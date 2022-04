Devet predstava u takmičarskom delu Sterijinog pozorja

NOVI SAD – Milivoje Mlađenović, selektor 67. Sterijinog pozorja, koje će biti održano od 26. maja do 3. juna, objavio je koje predstave će biti u takmičerskom delu i u netakmičarskom međunarodnom delu festivala pod nazivom „Krugovi“.

Mlađenović je uživo video 51 predstavu pozorišta u Srbiji i regionu i sedam predstava u formi video snimka. Od ukupnog broja premijerno izvedenih predstava 21 je praizvedba domaćih dramskih dela, među kojima i tri autorska projekta i četiri dramatizacije proznih dela.

„Ima nekoliko stvari koje nam govore o tome gde mi živimo, sa čim živimo, sa čime se sukobljavamo. Teskoba je osećanje koje dominira našim životima pa se to preselilo i na pozorišnu scenu i to možemo shvatiti i doslovno i kao termin kojim se bavi psihijatrija. Ništa to nije slučajno, to je taj naš uski život, uska palanka i čaršija u kojoj živimo, koja se na nas obrušava i koja nam ne da da dišemo punim plućima. To je osnovno osećanje koje se sa pozornice prenosi na publuku, sa publike na svet u kome živimo. Pri tom najmanje mislim na politiku, već na njene posledice“, kazao je Mlađenović za Tanjug.

Sledeća karakteristika je, kaže, da se naša pozorišta dominantno bave novim dramskim delima i to često pristupaju delima dramskih pisaca, imaju poverenja u mlade reditelje i saradnike što nas raduje.

„Ne raduje nas to što naših velikih dramskih pisaca, živih i zdravih, nema ili bar ne u očekivanom broju. Dobro je da se vraćamo i zaboravljenim vrednostima nekih dramskih dela kao što je Nastasijević, naš savremenik Velimir Lukić. To su sve neke dobre tekovine našeg pozorišnog života“, rekao je Mlađenović.

U takmičarskoj selekciji 67. Sterijinog pozorja naći će se predstave „Izbiračica“ Koste Trifkovića u režiji Ive Milošević Narodnog pozorišta iz Subotice, „Protekcija“ Branislava Nušića u režiji Kokana Mladenovića Narodnog pozorišta iz Sarajeva, „Kod večite slavine“ Momčila Nastasijevića u režiji Sonje Petrović Srpskog narodnog pozorišta, „Čudo u Šarganu“ Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

U selekciji su i „Godine vrana“ Siniše Kovačevića Narodnog pozorišta Beograd, „Rolerkoster“ Jelene Kajgo u režiji Milice Kralj Ateljea 212, „Poslednje devojčice“ Maje Pelević u režiji Kokana Mladenovića Pozorišta „Deže Kostolanji“ iz Subotice, „Fleke“ Tijane Grumić u režiji Juga Đorđevića Kraljevačkog pozorišta i „Bludni dani kuratog Džonija“ Filipa Grujića u režiji Jovane Tomić Novosadskog pozorišta.

U netakmičarskoj međunarodnoj selekciji „Krugovi“ tri su predstave, dve iz Zagreba i jedna iz Skoplja. Predstava u čast nagrađenih biće „Hrkači“ čiji tekst i režiju potpisuje Nikola Pejaković, a izvodi ansambl Narodnog Pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke.

(Tanjug)

