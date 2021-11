Đokić: Bilo je veoma zanimljivo pristupiti liku Nataše

BEOGRAD – Glumica Jelena Đokić izjavila je da je tokom snimanja serije „Crna svadba“ bilo veoma zanimljivo pristupiti njenom liku, psihologu Nataši Janković.

„Ona je jedna vrlo ostvarena žena. Izborila se za svoje pozicije u životu, u školi, poslu… Priznata je, tražena, ostvarila se kao majka. Muža je sklonila jer je tako htela, mada je sa njim i dalje u specifičnom odnosu… Ona je neko ko naizgled drži sve konce u rukama. Zbog toga je bilo vrlo zanimljivo pristupiti joj“, izjavila je Đokić.

Po njenim rečima, sunovrat jake ženske figure koju Nataša predstavlja počinje već od druge epizode.

„Već od druge epizode počinje brisanje svih stamenih štikli na kojima je ona stajala kao neka karijatida… Ona je sada počela da se topi kao voštana figura i do poslednje epizode postane kao kapljica vode“, otkriva Đokić.

Đokić navodi da je reditelj „Crne svadbe“ Nemanja Ćipranić „autor ove serije u svakom smislu te reči“, a da je njen zadatak kao glumice bio da ga što više čuje i ispoštuje.

„Moje je bilo da Ćipranića samo što više čujem i ispoštujem, bez obzira na to što su se ponekad njegove indikacije kosile sa mojim unutrašnjim nagonima, odnosno načinom na koji bih ja nečemu pristupila“, kaže Đokić.

Kako ona navodi, Ćipranićeve ideje ponekad su zvučale previše jako ili agresivno, ali je ona ipak pokušavala da ih sprovede.

„Ponekad mi je to nešto zvučalo previše jako ili agresivno, ali sam uvek pokušala da sprovedem i otelotvorim to što je on od mene tražio. Znala sam da to zapravo meni pomaže da budem drugačija, da budem taj lik i što više se pomerim od Jelene i nečega što sam do sada radila“, ističe Đokić.

Kako ona smatra, „što je zadatak teži i ti svoje telo namerno navedeš da luči adrenalin, kortizol i sve što uz to ide, ono istovremeno luči i dopamin i serotonin i to predstavlja miks zadovoljstva nakon teškog rada.“

„Koliko god da je bilo teško, ukoliko si ti uspeo u tome što si želeo da uradiš, odlaziš srećan“, navodi Đokić.

Serija „Crna svadba“ bavi se ponajviše vlaškom magijom i sujeverjem, a Đokić navodi da ona sama nije sujeverna, kao i nema rituala koje praktikuje pre nego što izađe na scenu.

„Radila sam na tome da nemam baš ništa od čega bih bila zavisna po pitanju izlaska na scenu… Imam jedan običaj, ali to nije sujeverje, da, kada god se desi nešto ružno, ja kažem „svo zlo s tim“ „, kaže Đokić.

Po njenim rečima, svi ljudi se bore sa raznim demonima u sebi.

„Svi mi se manje-više uspešno borimo sa raznoraznim demonima u sebi. Ja ih zovem beštijama… Uvek smatram velikom pobedom kada tu saksiju punu ljutnje i gneva, to pogodno tlo da nešto dobro izraste iz tebe, uspem da ugušim… U tome postoji neka lepota“, smatra Đokić.

(Tanjug)

