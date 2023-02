Dodeljene diplome za sekretare i asistente režije u Filmskom centru Srbije

BEOGRAD: 9. februara (Tanjug) – U prostorijama Filmskog centra Srbije, juče su svečano dodeljene diplome trećoj generaciji polaznika kurseva za sekretare i sekretarice režije, kao i asistente i asistentkinje režije, deficitarna radna mesta u domaćoj filmskoj i televizijskoj produkciji.

Ove kurseve organizuje Filmski centar Srbije u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu, sa ciljem da polaznicima pruže mogućnost da steknu znanja i započnu filmsku i TV karijeru.

U trećoj godini održavanja, na ove kurseve u organizaciji FCS i FDU javilo se preko 100 ljudi, od kojih je 20 odabrano da pohađa nastavu.

Gordan Matić, direktor Filmskog centra Srbije, istakao je da u odnosu na prve organizovane kurseve sada postoji ogromna konkurencija i veliko interesovanje ljudi:

„To govori pre svega o potrebi za ovim kadrom, o prepoznavanju kvaliteta ovih kurseva, i dobroj mogućnosti relativno brzog zaposlenja. Ovde su odabrani najbolji kandidati koji su dobili priliku da rade sa profesionalcima, i da njihove porodice pristojno žive od ovog časnog posla. Uvek je dobro imati mlade, sveže ljude koji će raditi na sebi i u našoj kinematografiji, koji će doneti novu energiju i svežinu. Ti ljudi su bitni za svaki projekat“ rekao je Matić.

Narcisa Darijević Marković, predavačica na kursu za sekretarice i sekretarice režije, o samom programu je rekla.

Teorijski deo programa trajao je dva meseca.

Polaznici i polaznice su svakog vikenda imali najmanje po 6-8 časova. Prošli su kroz sve najvažnije stvari koje se tiču stvaranja filma, od režije, produkcije, do montaže, snimanja i obrade zvuka.

„Interesantno je što je prvi kurs bio potpuno za žene koje nisu imale nikakvog iskustva u filmu. To im je jako značilo. Kada su se one ubacile u filmske ekipe, onda su i starije sekretarice režije shvatile da im fali znanja. Oni koji su već uveliko u poslu, došli su da odslušaju teoriju koja im je značajna. Očigledno im je to puno pomoglo“ kazala je Marković.

Aleksandra Beka Volf, mentorka ovog programa i jedan od osnivača Asocijacije sekretarica režije.

„Polaznici kursa su praktični deo obavljali na setu serije Igra Sudbine 4 i tu smo imali svu gostoljubivost tima produkcije Innovative. Praktični deo je bio organizovan u 40 časova: deo je organizovan na fakultetu, a deo na setu gde smo gledali kako se zaista radi, od trenutka kad se dođe na set. Na kraju smo imali završni ispit gde smo proverili sve to što smo naučili na praktičnoj obuci. U organizaciji sa Asocijacijom sekretarica režije, imali smo kao stažiranje jednu snimajuću nedelju na raznim snimanjima – što serija što filmova“ kazala je Volf.

Almira Duraković, polaznica kursa za sekretarice režije, na program se prijavila sa već velikim iskustvom u radu na filmovima kao asistent, garderober i kostimograf, a trenutno radi kao ko-kostimograf na projektu „Vreme smrti“ po romanu Dobrice Ćosića.

„Za ovaj kurs sam se odlučila jer treba raditi na sebi i probati nove stvari. Oduševljena sam kursom, profesori su bili božanstveni i svi smo se zaljubili u njihova predavanja. Bez obzira što imam veliko filmsko iskustvo, oni su nama još više približili ljubav prema filmu svojom predanošću, energijom, toplinom“, istakla je ona.

Rediteljka Andrijana Stojković kao predavačica vodila je i teorijski i praktični deo obuke za asistente i asistetkinje režije.

„Imali smo ukupno 60 časova. Jedan deo bio je teorijski, dok smo praktični deo radili na samom fakultetu u programu Movie Magic Sćeduling. To je u stvari pravljenje plana snimanja, razrade scenarija, i raznih drugih izveštaja u samom tom programu, koji je dosta važan danas za nekog ko hoće da bude u sektoru režije. Polaznici su imali i test koji su samostalno radili na osnovu jednog scenarija“ kazala je Stojković.

(Tanjug)

