Dve izložbe u dva muzeja 1. februara u Novom Sadu

NOVI SAD – Evropska prestonica kulture za 2022. godinu proslaviće Novi Sad, Dan Grada, 1. februar, na jedinstven način dva muzeja, kroz dve izložbe, pričaće jednu priču evropskog Novog Sada, saopštili su iz Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“.

„Tamo gde seoba završava – od rimske Panonija do današnje Vojvodine“ Muzeja Vojvodine i „Akcenti – Novi Sad“ Muzeja Grada Novog Sada, ujedno će označiti početak novog programskog luka „Seobe“ u okviru projekta Evropske prestonice kulture.

Spajanje programa i udruživanje kapaciteta dve značajne ustanove kulture, u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, omogućiće implementaciju najboljih praksi evropske kulturne politike, a Novi Sad potvrditi svoju ulogu kulturnog centra regiona.

„Još jedan novi most koji smo sagradili između dve ustanove, važne su za Novi Sad, ali pre svega posetioce. Prvi put će kretanjem od jedne do druge izložbe, od jednog do drugog vremena, publika biti u priliici da na jednistven način dožive prošlost Novog Sada ali i preispitaju svoj odnos prema seobama. U Novom Sadu, migracije su bez obzira na okolnosti, uvek za posledicu donosile jednu novu snagu zahvaljujući kojima je, između ostalog, i postao Evropska prestonica kulture“, istakao je direktor Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ Nemanja Milenković.

Izložba „Tamo gde seoba završava – od rimske Panonija do današnje Vojvodine“ Muzeja Vojvodine osmišljena je na inovativan način, do sada neviđen u muzejskoj praksi naše zemlje, a svaki deo detaljno je razrađen i prezentovan sinergijom nauke, kulture i različitim vidovima savremene umetnosti, navodi direktorka Muzeja Vojvodine, mr Tijana Stanković Pešterac.

„Muzej Vojvodine, kao jedini na svetu koji poseduje tri pozlaćena kasnoantička šlema, ovu izložbu prikazaće publici na drugačiji način, a deo izložbe činiće i monodrama „Krv i blato“ koja je rediteljska adaptacija priče „Dizonov put“ Zorana Subotičkog, u režiji Radoslava Milenkovića, kao i filmski esej „Tragovi seoba“, a komponovana je i originalna muzika koju potpisuje harfistkinja Sofija Sibinović – Harp Lady. Takođe, izložba uključuje i aplikaciju eIzložba koja omogućava posetiocima da izložbu „posete“ sa bilo koje lokacije čime značajno uvećavamo njenu globalnu vidljivost, a kreiran je i interaktivan digitalni sadržaj posvećen deci, odnosno interaktivni strip kroz koji mladi mogu da se upoznaju sa pričom o čuvenim šlemovima neprocenjive vrednosti iz rimskog doba“, rekla je Pešterac.

U želji da Novosađani i njihovi gosti upoznaju svoj grad na drugačiji način, prelazak iz perioda duge rimske vladavine, preko 18. veka pa sve do 20. veka, biće ovenčan mostom koji će se nalaziti u ulici Žarka Vasiljevića i koji će voditi do izložbe „Akcenti – Novi Sad“, Muzeja Grada Novog Sada.

Ova izložba zamišljena je kao multimedijalna platforma koju će, simbolično, činiti 22 celine – 22 akcenta.

„Izbor akcenata je vođen idejom predstavljanja grada u duhu njegovih istrorijskih vrednosti, kao što su evropeizam, multikulturalnost, borba za slobodu, obrazovanje i emancipacija, neprekidni razvoj i spremnost za usvajanje novih trendova. Hronološko – tematski koncept, izbor i izlaganje reprezentativnih predmeta iz fonda Muzeja, kao i multimedijalni sadržaji bazirani na originalnoj istoriskoj građi, omogućavaju posetiocu sticanje znanja i jedinstven doživljaj različitih aspekata lokalne istorije i kulturnog nasleđa“, rekla je direktorka Muzeja Grada Novog Sada, Vesna Iković.

Ulaz na izložbe 1. februara biće besplatan za sve posetioce, a od 2. februara, ulaznice će biti naplaćivane po redovnim cenama muzeja.

Pored ove dve velike izložbe, programski luk „Seobe“ će sve do 20. marta uz više od 130 umetnika, od čega oko 90 evropskih, na više od 300 kulturnih događaja prikazati kretanje stanovništa i migracije kao umetničku inspiraciju koji kreiraju kulturnu sliku jednog podneblja.

(Tanjug)

