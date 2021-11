Evropski filmski maraton 14. novembra u Subotici, BGD i NS

BEOGRAD – Osam filmova u okviru Evropskog filmskog maratona biće prikazano 14. novembra u Bioskopu Eurocinema u Subotici, Bioskopu Fontana u Beogradu i Bioskopu Kulturnog centra Novi Sad, saopštili su danas organizatori.

Program će otvoriti ostvarenje „Najbolje godine“ reditelja Gabrielea Mučina – ova priča o Italiji, od 80-ih godina do danas, ispričana je kroz živote četvoro prijatelja, kroz 40 godina njihovih ljubavi, traganja, uspeha i neuspeha.

Film „Izbrisana istorija“ govori o provincijskom predgrađu u kojem tri suseda sustižu nove tehnologije i društveni mediji, te oni odlučuju da se, uz pomoć hakera, bore protiv moćnih vetrenjača savremenog života i kompanije Big Teć.

Triler „Osinja mreža“ reditelja Olivijea Asajasa dočarava Havanu ranih 90-ih godina, kada kubanski pilot Rene Gonzales otima avion i beži sa Kube, ostavljajući za sobom voljenu ženu i ćerku.

Film „Telo hristovo“ reditelja Jana Komase je priča o dvadesetogodišnjaku koji doživljava duhovnu transformaciju u pritvoru za mlade i odlazi u mali grad da oproba sreću u onome što zaista voli. Drama „Znoj“ Magnusa fon Horna približava gledaocima unutrašnji život influenserke i fitnes instruktorke Silvije Zajec.

Oskarom nagrađeno ostvarenje „Još jedna tura“ Tomasa Vinterberga govori o četiri prijatelja koji rade kao profesori u srednjoj školi i pokušavaju da poboljšaju svoj život time što eksperimentišu konstantnim održavanjem nivoa alkohola u krvi.

Film „Pogrešan korak“ Davida Viktorija govori o tome kako, nakon smrti oca koji ga je negovao, glavni junak Dani odlučuje da je vreme da se vrati svom životu.

Program će zatvoriti najnovije domaće ostvarenje „Vampir“ reditelja Branka Tomovića, u kojem čovek iz Londona dolazi u malo udaljeno selo u Srbiji da se brine o groblju i počinje da ima košmarne snove i sumnja da prijateljski nastrojeni seljani imaju zlu nameru s njim.

Evropski filmski maraton je deo novog projekta „European films for next generation“ u okviru Europa Cinemas programa „Collaborate to Innovate“ koji finansira Kreativna Evropa, a koji se realizuje sa ciljem kreiranja održivog modela za privlačenje mlade publike i promociju evropskog filma.

Jedan od fokusa projekta je organizovanje specijalnih projekcija evropskih dečijih igranih filmova za starije osnovce uz uvodno predavanje stručnjaka iz oblasti filma u tri bioskopa partnera na projektu.

U okviru projekta biće organizovane i specijalne projekcije evropskih dokumentarnih filmova za srednjoškolce, uz uvodno predavanje stručnjaka iz oblasti filma.

Po najavi organizatora, u planu je i organizovanje dvodnevnog trening seminara za članove projektnog tima, kao i za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola.

(Tanjug)

