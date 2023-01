Festival dugometražnog dokumentarnog filma „DOK #5“ od 2. do 5. februara u BG

BEOGRAD – Peto izdanje međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma „DOK #5“ biće održano od 2. do 5. februara u mts Dvorani, najavili su danas organizatori.

DOK festival nastao je sa idejom da publici ponudi najnovija ostvarenja iz oblasti dokumentarnog filma.

Program festivala čine pažljivo selektovani filmovi po meri gledalaca koji se premijerno prikazuju u Srbiji.

Umetnički direktor festivala Igor Toholj kaže da festival u glavnom programu predstavlja nešto svedeniji, ali fokusiraniji program s obzirom na teme i autorske ideje.

„Po običaju, tu je nekoliko filmskih portreta značajnih stvaralaca iz različitih umetničkih disciplina, kao što su Cesaria Evora, ili Johnny Depp: King of Cult, kao i biografski film „Princeš: Diana“, a dva filma nam razotkrivaju neke od tajni Holivuda – otvorenu seksploataciju i mizoginiju u Body Parts i skrivenu ulogu CIA u produkciji nekih od najvećih hitova fabrike snova u Theaters of War?“ kazao je Toholj i dodao da se po četvrti put publici se predstavlja selekcija debitantskih filmova Enter Dok, u okviru koje posebno značajnim smatra premijeru vizuelno inovativnog introspektivnog dokumentarnog eseja „Mavena“ Andrije Lekića,

“ Tu je i „Language of the birds“ Erika Biloa, film koji antropocentričnost suprotstavlja svetu ptica…zatim opservacioni film „Autoportret“ koji manipuliše materijalom sa kamera za nadzor širom planete, kao i turski film „Koudelka: Crošing The Same River“, čiji protagonista je jedan od najvećih fotografa današnjice“ kaže Toholj.

U okviru ovog programa biće prikazan i veoma duhovit, generacijski film o seksualnom sazrevanju „My friend Tommy“, mladog kanadskog autora našeg porekla Nema Stankovića.

Specijalna projekcija na festivalu biće posvećena jednom od bisera neme epohe, filmu Istorija građanskog rata, velikana Dzige Vertova.

Program Enter Dok je takmičarska selekcija festivala.

U okviru ovog programa biće dodeljene dve nagrade: nagrada publike i nagrada žirija publike koji je sastavljen od tri ljubitelja filma koji će glasati za najbolji debitantski film.

(Tanjug)

