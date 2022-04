Freskoslikar Vasić: Kao mali naslednici prebogate Vizantije

PIROT – Piroćanac Bojan Vasić više od 15 godina bavi se vrlo uspešno freskoslikarstvom i ikonopisom, oslikao je veliki broj svetinja, posebno u Malom Jerusalimu, kako se među vernicima, zbog velikog broja hadžija i svetinja, naziva pirotski kraj.

Vasić je najponosniji na svoj nedavni rad – panagiju koju je oslikao za patrijarha Porfirija.

Vasić za Tanjug kaže da svoj posao ne bi menjao ni za šta na svetu, posebno zbog činjenice da se rodio u Srbiji, zemlji kojoj i mnogo veće države, kako kaže, mogu samo da zavide na srednjovekovnom freskoslikarstvu, „takvom kao da je božjih ruku delo“.

„Mi smo kao neki mali naslednici prebogate Vizantije. Meni je fascinantno da su se u tom trenutku, najbolji majstori ovoga posla, bogonadahnuti Duhom svetim, stvarali baš u našoj Srbiji. To je nešto što me čini blagodarnim bogu što sam se rodio u toj zemlji. Ne znam šta bi me uzbudilo i pokrenulo više negoli, ne samo Sopoćani, ne samo Mileševa, ne samo Beli anđeo, već i sve to što se dešavalo, zbog čega moramo da budemo ponosan narod i na čemu mogu samo da nam zavide i mnogo veći narodi“, kaže Vasić za Tanjug.

Njegov prvi posao bio je oslikavanje ikonostasa u pirotskom selu Poljska Ržana.

„Tada sam se bavio zanatstvom, zidao sam česmu i oslikao sam fresku na česmi. Ikonostas za tu crkvu mi je bio prvi posao, posle sam radio ikonostas za Manastir Svetog Ilije u Rsovcima na Staroj planini. Posle je to nekako krenulo“, priseća se Bojan.

On je posebno ponosan na svoj nedavni rad – panagiju za patrijarha Porfirija.

„Sa jedne strane je lik Presvete Bogorodice, sa druge lik Svetog Porfirija, po kome je on dobio ime. Za svoj imendan, koga je nedavno proslavio, patrijarh je nosio baš tu panagiju i to mi je ogromna čast i radost“, navodi Vasić.

(Tanjug)

