Goblini slave 30 godina vinilinim reizdanjem prvog albuma

BEOGRAD – Pank rokeri Goblini su vinilnim reizdanjem svog prvog albuma „Istinite priče – 1. deo“ obeležili 30 godina od osnivanja, a jubilej nameravaju proslaviti i krajem juna u još neodređenom prostoru beogradskim koncertom, najavili su danas članovi benda.

Na promociji „Istinitih priča“ (1994), koje je nakon kasetnog i CD izdanja „Metropolis“ prvi put objavio kao ploču, Kokotović je rekao da je tokom tri decenije kroz Gobline „prošla gomila dobrih ljudi“.

„Život navede da neko izađe i nekog novog dovede. Najbolje se se dešava vam vaših očiju. To su probe, zajednički život. Trideset godina živeti sa drugarima… to je bend. I svaki bend, i onaj koji slavi pet godina, rekao bi – to je najveća stvar“, rekao je Kokotović novinarima u beogradskom kafeu „Metropolis“.

Gobline su 3. marta 1992. godine u Šapcu osnovali Kokotović, gitarista Alen Jovanović i pevač Branko Golubović a nakon debija sa kog su se istakle pesme „„Elesdi se vraća kući“, „Cipjonka“ i „Za Lorenu“, objavili su i albume „U magnovenju“ (1996) i „Re contra“ (1999), pre raspada benda.

„Ljudi koji nas dobro znaju ne dolaze na velike koncerte Goblina, kakvi su festivali, već u klubove sa 100, 150 ljudi. Ta energija nikad ne može da se ponovi na velikim binama. Na jedan veliki koncert odsviramo tri, četiri mala. Tu se osećamo najbolje, zbog emotivnog odnosa sa publikom .To je najbitnija stvar“, istakao je pevač Branko Golubović Golub.

Članovi Goblina najavili su da će povodom jubileja najverovatnjije krajem juna održati koncert u Beogradu, ali će pojedinosti o prostoru i tačnom datumu saopštiti naknadno.

Povodom jubileja bend na promociji je govorilo nekoliko novinara koji su pratili njihov rad, među kojima se Vesna Pantelić iz Večenjih novosti prisetila da je „LSD se vraća kući“ prva njihova pesma koju je čula, da je sa Goblinima nekoliko godina kasnije uradila intervju za časopis Supertin, a definitivno je „postala fan sa ‘Ona misli da zna'“.

„Devedesetih su carevali dens i trubo folk, a Goblini su bili jedni od svetlih tačaka za mene, uz pomoć čije muzike sam prebrodila devedesete. Kupili su me odličnom muzikom. Devedesetih su bili mnogo veliki bend u Sloveniji, a ovde kultni. Kad su se razišli bila sam tužna“, rekla je Pantelić.

Istakavši da je bend povratnički album „Roba s greškom“ (2013) „katapultirao u mejnstrim iako možda nisu ni hteli“, Pantelić je naglasila da se Goblini ni sa narednim „Jednina“ (2019) „ne šlepaju na staru slavu, već su izbacili remek delo sa jakim i zrelim pesmama“.

Urednica muzičke emisije „Bunt“ Radiotelevizije Srbije Branka Glavonjić ocenila je da su Goblini „priča o odanosti, požrtvovanju, neodustajanju i beskompromisnosti“.

„Kada srećete ovakav bend na koncertima i saznate da bubnjar ima slomljenu ključnu kost i svira i dalje, koliko su imali padova a nisu odustali, to fascinira. Naravno da su mejnstrim bend i trebalo bi da budu muzička uzdanica kod nas“, rekla je Glavonjić.

Autor „Eks Ju rok enciklopedije“ Petar Janjatović, koji je bio i urednik izdanja Golubovićeve autobiografije „Izgužvane misli“ (2019), prisetio se da mu je „jedan od veselijih trenutaka“ tokom pandemije bio „jedan od boljih koncerata“ Goblina u Smederevskoj palanci gde su svirali „starinsku varijantu – bina visoka deset centimetara i publika ‘u bendu'“.

Glavni muzički urednik Radija Beograd 202 Nenad Kuzmić se prisetio da mu je bilo simpatično ada su mu početkom devedesetih na Radio Pingvin sa demo snimcima došla dvojica Goblina iz grada koji je u to vreme muzički bio najpoznatiji po jednoj od najpozunatijih narodnjačkih stanica Radio Šapcu.

Kuzmić se prisetio i prvog velikog koncerta benda u Studentskom kulturnom centru Beograda kada je Golubović na pitanje „kako ćeš pred ovoliki narod“ rekao: „Dovoljno sam popio, snaći su se“.

Komičar Srđan Diničić je otkrio da je Gobline prvi put čuo kao dvanaestogodišnjak i nije ni reč „razumeo o čemu pevaju“ osim da je istina da „jagode su jagode“. Nakon „Jednine“ Dinčić je shvatio koliko je srećan čovek pošto je muzika Glina znatno uticala kakav je čovek i kako razmišlja.

(Tanjug)

