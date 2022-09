Grupa Smak na gradskom trgu u Čačku 9. septembra

ČAČAK – U sredu 7. septembra u amfiteatru u Ovčar banji nastupiće čuveni čačanski duo Braća Teofilović, koji će u a kapela dvoglasu izvoditi tradicionalnu srpsku muziku.

Smak, jedan od najdugovečnijih rok bendova bivše Jugoslavije pred čačansku publiku izlazi 9. septembra na Gradskom trgu.

„Očekujemo zaista pravi spektakl na gradskom trgu. Ono što treba da izdvojimo to su koncerti grupe Smak, koji već dugo očekivao, a možemo reći i da je ovo, verovatno jedan od poslednjih koji će održati u zaista bogatoj karijeri. Čačani zaista očekuju taj koncert. Biće pravi spektakl, očekuje se od 15 do 20 hiljada ljudi, kao što je bilo u Kragujevcu. Točak se vraća u Čačak, legenda se vraća u svoj rodni grad. Nadam se da će to biti jedan koncert za pamćenje“, rekao je Vojin Jakovljević, direkotr TO Čačak.

Dan nakon grupe Smak na gradskom trgu pod dirigentskom palicom Bojana Suđića prvi put u Čačku nastupiće Simfonijski orkestar RTS-a.

U drugoj polovini meseca, tačnije 23. septembra u Ovčar banji gostuje Danica Crnogorčević, izvođač duhovne muzike.

Ulaz na sve nastupe je besplatan, a organizaciju potpisuju Grad Čačak i Turistička organizacija.

(Tanjug)

