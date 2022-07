Hadzimanov: U Botanickoj basti sviramo autorske kompozicije

BEOGRAD – Džez pijanista Vasil Hadžimanov dolazi 28. jula sa kolegom Bojanom Zulfikarpašićem u Botaničku baštu u Beogradu, u okviru Garden sešns serije koncerata, a najavljuje uskoro i nastup sa Biserom Veletanlić i rad na dokumentarcu glumice Bojane Novaković.

„Zlufikarpašić i ja sviramo naše autorske kompozicije, sa puno džez improvizacija, ali i ostalih i drugačijih žanrova i pristupa. Ni mi sami ne znamo šta će se do kraja desiti, jer smo ta vrsta muzičara i takvu vrstu muzike volimo“, rekao je Hadžimanov Tanjugu.

Sa Zufikarpašićem nastupa od 2015, iz sebe imaju i jedan koncertni album iz Kolarčeve zadužbine snimljen 2017. godine, a Hadžimanov je napomenuo da između njih postoji sviračka inspiracija i uzbudljiva interakcija.

„Ukoliko je muzičar uzbudljiv, ima nešto da kaže, može da probudi u tebi nešto što možda nisi do sad nikad rekao. U tom kontekstu je naša saradnja plodonosna i interesantna. Pokazivački momenat, ko je brži i spretniji, to nas ne interesuje. Kad god se to desi onda muzika umire“, istakao je Hadžimanov.

Upitan o mogućem novom izdanju sa Zulfikarpašićem, Hadžimanov je rekao da za sada album nije u planu, iako može da se jednom desi, i da se njih dvojica skupe i naprave koncert kada se za to stvore uslovi usred brojnih drugih obaveza koje pojedinačno imaju.

Prema njegovim rečima, Vasil Hadžimanov bend je nedavno završio snimanje svog osmog za sada neimenovanog album, u preko 25 godina postojanja.

„Možda deluje nekom i nedovoljno, ali ako uzmemo u obzir gde živimo i da sviramo instrumentalnu džez fjužn muziku inspirisanu Balkanom, gde nema pevanja, prezadovoljan sam da bend živi, radi, napreduje i da se menja“, naveo je Hadžimanov.

Album su snimili uz Hadžimanova, članovi benda gitarista Branko Trijić, basista Miroslav Tovirac, bubnjar Viktor Filipovski i perkusionista Bojan Ivković, a gostuju pevačica Marta Hadžimanov, saksofonista Rastko Obradović i Toni Kitanovski, koji je i koproducent uz snimatelja Marka Perića.

Prema njegovim rečima, predstojeći album zvuči kao nastavak priče Vasil Hadžimanov benda, ali su uspeli da odu u drugom pravcu i da im se desi nešto novo.

„Svako ko iza sebe ima osam albuma zna koliko je teško“, dodao je pijanista.

Nakon nastupa 28. jula sa Zulfikarpašićem u Beogradu, Hadžimanova očekuje koncert 29. jula u Mariboru sa gitaristom Dušanom Jevtovićem, koji živi u Barseloni i sa kojim ima već snimljen zajednički džez album „Duo“ (2021).

Vasil Hadžimanov bend potom očekuju svirke u Vrnjačkoj Banji i Trebinju, a klavirista najavljuje za 4. septembar koncert sa pevačom Biserom Veletanlić u Kapetan Mišinom zdanju u Beogradu.

„Sa Biserom nismo davno imali koncertni nastup“, podseća Hadžimanov.

Uz sve to, Hadžimanova očekuje treća sezona serije „Dug moru“, a radio je i na dokumentarcu australijske glumice našeg porekla Bojane Novaković.

„Usudila se da radi film o svojoj porodici kao režiser dokumentarni film. Pozvala me sa Sens produkcijom da radim muziku za taj film“, rekao je muzičar.

Hadžimanov je dodao i da je postao i vanredni profesor na Akademiji lepih umetnosti gde kao džez profesor predaje studentima klasične muzike.

(Tanjug)

