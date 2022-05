„Hooverphonic“imitirali Konstraktu na koncertu na Kalamgdanu

BEOGRAD : Prvi od dva koncerta belgijske pop rok elektro grupe „Hooverphonic“ iz Belgije održan je sinoć na sceni BitefArtCafe na Kalemegdanu, pred velikim brojem fanova.

Nakon dve godine pauze zbog pandemije, sada se konačno dešava da u Srbiju ponovo dolaze velike svetske zvezde, i tako je Štark Arena bila rasprodata dve noći zaredom ove nedelje zahvaljujući spektakl koncertima sastava „2 Cellos“ i „Iron Maiden“, a sada su stigli pravo iz Belgije – „Hooverphonic“ na dva koncerta u dve noći.

„Dobro veče. Hvala vam što ste došli. Izvinite, ali ja ne znam da govorim srpski jezik”, na veoma dobro uvežbanom srpskom, frontmen i glavni govornik tokom koncerta Aleks Kalie obratio se publici.

Uvek šarmantan i harizmatičan, Kalie je animirao ljubitelje svoje muzike na rasprodatom koncertu na Kalemegdanu uvek uz osmeh i rafal duhovitosti, koje su karakteristične za njega.

Taj odnos je razvijao i na prvom gostovanju u Beogradu, na proleće 2019. godine u Kombank Dvorani, sada Mts Dvorani, kada su održali veoma dinamičan i snažan koncert od dva sata.

Aleks je izrazio oduševljenje što vidi toliko ogroman broj ljudi na koncertu i istakao da mu je drago da su se vratili nakon tri godine, jer je prošli put zaista bilo izvanredno, želeli su da ponovo druženje.

Glavni trio benda čine – lider Aleks Kalie, tekstopisac, bas gitarista i kompozitor, Rejmond Girts – glavni gitarista i pevačica Geike Arnaert, koja se vratila u grupu nakon odlaska 2008. godine.

Aleks je u jednom trenutku krenuo da imitira upečatljive pokrete rukom naše muzičarke Konstrakte za pesmu „In Corpore Sano“ i time odao počast tom nastupu i rekao da mu se veoma sviđa ta neobična pesma, krajnje neuobičajena za Eurosong.

On je podsetio da se i Hooverphonic takmičio na Evroviziji 2021 u Roterdamu.

Sastav “Hooverphonic” na sceni BitefArtCafe kluba je nastupao u okviru festivala “Musicology Sešion”, gde će tokom leta gostovati i italijanski pevač Mario Biondi (9. i 10. jun), redovni gost ovog prostora, kao i džez fanki bend “Snarky Puppy” (3. jul), kako je najavio osnivač lanca klubova Bitef – Miša Relić.

Aktuelna turneja benda nosi naziv „The Magnificent Tree Tour“ prema trećem hit albumu “The Magnificent Tree” (2000) i time obeležavaju jubilej – 20 godina od tog projekta, čija je turneja krenula u vreme početka pandemije – 2020.

Istovremeno oni su promovisali i novi album nastao u doba pandemije – “Hiđen Stories” (2021).

Na trećem albumu koji je za bend bio treća sreća na neki način, nalazi se antologijski hit i evergreen “Mad About You“, ali i ključni hitovi – ‘Vinegar & Salt’, ‘Out of Sight’ i ‘Jackie Cane’.

Upravo na tom materijalu je i pevala dama Geike Arnaert, koja je sinoć svojim zavodljivim glasom oduševila publiku sa upečatljivom set listom numera, kao šetnja kroz karijeru dugu 27 godina.

Bend je napravio listu numera sa 11 studijskih albuma: „A New Stereophonic Sound Spectacular“ (1996), „Blue Wonder Power Milk” (1998), “The Magnificent Tree” (2000), “Hooverphonic Presents Jackie Cane” (2002), “No More Sweet Music/More Sweet Music” (2005), “The President of the LSD Golf Club” (2007), “The Night Before” (2010), “Reflection” (2013), “In Wonderland” (2016), “Looking for Stars” (2018) i poslednji, aktuelan – “Hiđen Stories” (2021).

„Od kada smo nastali, teško je bilo da se od nas očekuje da sviramo samo jedan žanr. Tako da kad nas čujete, imate utisak da možemo sve da sviramo. Čujete pop, onda trip hop, elektroniku, ali onda to nije sve. Pomislite da smo mi alternativni rok, ili pop rok, ali nismo samo ni to. Onda osetite dream pop, zatim psihodeliju, a opet to nije sve. Uvek imamo novih žanrova u repoertoaru”, objasnio je Aleks Kalie njihov karakter kameleona u muzici i dodao da su oni verovatno “najeklektičniji bend koji postroji danas”.

Njihove pesme su postale i deo muzike filmova i TV serija kao – “Ukradena lepota”, “Znam šta ste radili prošlog leta”, “CSI”, “Entourage”, “Nikita”, „Shade“.

Na koncertu sinoć naravno najveći aplauz belgijski trio dobio je na antologiji „Mad About You“, neprolazan hit i nakon 22 godine od nastanka.

BitefArtCafe zakazuje često po dva koncerta u nizu, a gostovanje ovih inostranih svetskih zvezda realizuju prvi put u partnerstvu sa Centrom beogradskih festivala – CEBEF.

Set lista činila je reprezentativnu sliku hitova i uspešni kompozicija, kao A Simple Glitć of the Heart, The Wrong Place, Belgium in the Rain (Aleks je najavio da će pevati posebnu verziju „Belgrade in the Rain“), Vinegar & Salt, 2Wicky, Stranger, Sometimes, Anger Never Dies, Romantic, Eden, naravno čuveni – Jackie Cane, One Big Lie, The Night Before, Full Moon Duel, No More Sweet Music, Lift Me Up, Badaboum, Barabas.

Na dva bisa su željnoj publici izveli i poznate numere – Gravity, Amalfi, The World Is Mine i Hiđen Stories, naslovna pesma sa poslednjeg, 11. albuma, i time su okončali koncert od puna dva sata, iza ponoći.

Večeras, Hooverphonic će održati i drugi samostalan koncert na istom mestu.

(Tanjug)

