Hrvatski film „Pelikan“ predstavljen u programu FAF-a

BEOGRAD – Hrvatski igrani film “Pelikan” reditelja Filipa Herakovića prikazan je u nedelju veče u okviru 28. Festivala autorskog filma, a Heraković je danas imao susret sa medijima u Mts Dvorani.

Scenario “Pelikana” potpisuju reditelj debitant Heraković i Nikolina Bogdanović, dok igraju – Edi Ćelić, Tanja Smoje, Valentina Lončarić, Nina Sabo, Tena Nemet Brankov, Stojan Matavulj, Goran Koši, Marko Petrić, Ivan Glovacki, Lucija Barišić i drugi.

„Sama ideja za film ml je došla tokom fotografisanja istarskih toplica. Kako sam inače odrastao u blizini, video sam jedno veoma upečatljivo mesto za snimanje. Onda smo scenaristkinja Nikolina Bogdanović i ja došli do te priče o osobi koja želi da iskoči iz svoje kože“, opisao je početak rada na projektu njegov reditelj.

Zaplet pripoveda sledeću priču: protagonista Josip je fudbaler koji se u banji oporavlja od povrede kolena koja je ozbiljno ugrozila njegovu karijeru.

Između seansi sa svojim samoživim fizioterapeutom i poseta njegove uskoro bivše devojke i bivšeg najboljeg prijatelja, postaje jasno da treba ponovo da otkrije sebe.

Kada u banji slučajno otkrije konferenciju prodavaca robotskih usisivača i greškom ga identifikuju kao Branimira, prodavca koji se nikada nije pojavio, Josip prihvata svoj novi identitet i istražuje život iz nove perspektive.

„Zapravo je to priča o fudbaleru koji želi da završi svoju karijeru, posebno jer smatra da su mnoge vrednosti u životu za njega sada istisnute, i onda se pita šta bi dalje mogao raditi. Trudili smo se da radimo univerzalnu priču i temu, a ne da to bude samo sportska drama. Upravo mi se čini da je naš film „nesportska“ drama, posebmo jer se dešava u istarskim toplicama, a svima je to asocijacija samo na stare ljude“, objasnio je reditelj i koscenarista Filip Heraković (33), rodom iz Pule, diplomac filmske režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Napisao je i režirao nekoliko kratkiih ostvarenja dok nije snimio „Pelikan“ kao prvi dugometražni film.

Glavni glumac Edi Ćelić naveo je da više radi u pozorištu, te da mu je uvek drago kada ga reditelji zovu da zaigra i na filmu.

On je ocenio da je njegov lik sportiste tako postavljen da nije nosilac promene, već su to svi ostali karateri oko njega.

„Želeo sam biti dosledan svemu onom što je upisano u scenariju, a tiče se mog lika, u dogovoru sa Filipom. Tako da je snimanje filma bilo prava nadogradnja svega što sam već unapred imao u glavi oko mog junaka“, zaključio je glavni glumac Edi Ćelić.

Glumica Lucija Barišić je napomenula da joj se scenario odmah dopao na prvo čitanje, što joj se ne dešava često, obično je tekstovi ne privuku tako brzo.

„Ovde sam odmah zastala i sa uživanjem čitala, videla sam koliko je scenario drugačiji, dosta inteligentan, ima žive likove i dijaloge. Bilo je to jedno glatko čitanje, probudilo je kod mene jako puno toga, uzbudljivo je kada se nešto čita između redova“, ocenila je glumica Lucija Barišić.

Autorsku ekipu čine direktor fotografije Tomislav Krnić, montažerka Iva Ivan, tonac Tihomir Vrbanec, kompozitor muzike Matej Merlić, dok produkciju potpisuju Tamara Babun i Matija Drniković, uz distribuciju kuće „Wolfgang i Dolly“.

(Tanjug)

