Ilić: Najmlađa plesna publika je najteži kritičar

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je koreograf Aleksandar Ilić koji je govorio o postavljanju plesne predstave „Pepeljuga – Love Is In the Air“ u Makedonskoj nacionalnoj operi i baletu u Skoplju.

Ilić je rekao da ga je preporučio za rad u Skoplju tehničar svetla Milčo Aleksandrov pre godinu dana prilikom gostovanja njegove koreografske predstave „Grand hotel“.

„Pozvao je direktorku (Olgu Pango) i rekao: ‘Ovo moraš da pogledaš. Sigurno će ti se dopasti’. Tako je došlo do poznanstva sa direktorkom koja je posle predstave pitala da li bih želeo da radim dečju predstavu. Da zadržim svoju estetiku, da bude u savremenom koreografskom tumačenju“, rekao je Ilić.

Prema njegovim rečima, savremena plesna igra je postala neverbalna, ali to što je neverbalna ne znači da je fizički manje tehnički zahtevna.

Ilić je istakao da naša publika dobija informacije šta su vrhunska dostignuća u savremenoj igri kroz festivale i rad mladih kolega u okviru Bitef dens kompanije.

Kada se radi savremena plesna predstava za najmlađu publiku važno je znati da su oni najteži kritičar i „ako prođete kod njih proći ćete i kod starije publike“, primetio je Ilić.

„Nije samo stvar načina kako će se nešto tehnički prikazati, stvar je do ideje. Danas se koreografi utrkuju šta je inovativnost u samoj ideji da se uopšte pristupi radu i ostvari pozitivna komunikacija sa publikom“, dodao je koreograf.

Ilić je istakao koa fenomen predstavu postavljenu još 2004. godine „Ko to tamo peva“ Staše Zurovca koja „ima neverovatan uspeh, ovacije publike, sale su uvek pune“.

„Igrao sam tu premijeru pre 20 godina. Videćemo šta će ibiti za 30“, našalio se Ilić.

Pošto u septembru odlazi sa mesta direktora Kulturnog centra Beograda (KCB), Ilić je podsetio da

je prihvatio taj posao jer je želeo da se preispita kao umetnik.

„Mislio sam da ću malo da se odmorim od pozorišta. Međutim susreo sam se sa novi medijem koji je daleko intenzivniji nego pozorišni život sa ogromnim brojem programa. To je zaista bio fantastičan, uzbudljiv put sazrevanja kao čoveka u menadžerskom delu kulture i da preispitam svoju umeničku praksu“, objasnio je Ilić.

Govoreći o budućim planovima nakon odlaska iz KCB, Ilić je rekao da priprema predstavu sa Igorm Kirovim i Mojcom Majcen, suosnivačima Balkan dens projekta, u kojoj će se predstaviti kao autori i izvođači.

„Koliko smo zapravo iskreni prema sami sebi i umetnosti? I koliko i kad moramo da lažemo, je tema ove naše predstave“, napomenuo je Ilić.

(Tanjug)

