„Inspiracija Beograd 2020“ – 8. februara u KC Grad

BEOGRAD – Kolektivna izložba „Inspiracija Beograd 2020“ biće otvorena u ponedeljak, 8. februara, u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad, najavili su iz ove kulturne ustanove.

Pokrenut je novi ciklus “Artist in Residence” Programa / Inspiracija Beograd, koji KC Grad razvija još od 2014. godine.

Učesnici te umetničke rezidencije su: Biljana Milenković, Aleksa Jovanović, Bojana Torlak, Lazar Simeunović, Tijana Mrvošević, Vanja Pašić, Draga Mrvoš Mott, Marija Šavija, Yao Wang, Alexander Gulevskiy, Dea Džanković i Ćloe Wang.

Putem otvorenog poziva formirana je grupa umetnika koji su tokom decembra prošle i januara ove godine vredno radili na svojim projektima.

KC Grad je rešio da umesto klasičnih izložbi, galerijski prostor ponudi umetnicima.

Ovakav vid uzajamne podrške umetnika i galerije rezultirao je radovima koje KC Grad predstavlja u ovoj grupnoj izložbi, koja će trajati do 20. februara.

Kako navode iz direkcije ustanove, protekla 2020. bila je godina velikih iskušenja, nesigurnosti, potpune promene životnih navika, straha od nepoznatog, brige za najbliže, stresna i zastrašujuća u svakom smislu, uz globalnu konfuziju i haos koji su nesumnjivo uticali na svakoga.

Uprkos svim preprekama i poteškoćama, KC Grad je pokrenuo nekoliko projekata tokom 2020. godine.

Jedan od tih je onlajn platforma – serijal “AloneTogether”, program iz kulture, kao razgovor sa poznatim umetnicima iz Srbije i inostranstva, da se ima uvid šta rade drugi, kako se osećaju, o čemu razmišljaju, i ta emisija i dalje traje na internetu u nastavcima, novim epizodama.

Prateći program nove izložbe, kao i termini predstavljanja umetnika, biće naknadno objavljeni.

Poziv za novi ciklus rezidencijalnog programa otvoren je do 14. februara, a sve informacije se mogu dobiti preko mejla mail@gradbeograd.eu.

Galerija je otvorena svakog radnog dana od 16 do 20 sati.

(Tanjug)

