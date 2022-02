Irski bend Hothouse Flowers 18. marta u Bitefartcafeu

BEOGRAD – Poznati irski rok bend Hothouse Flowers nastupiće 18. marta u klubu Bitefartcafeu u okviru Beogradskog irskog festivala, najavili su organizatori festivala.

Na mnogobrojne zahteve fanova, organizator ovogodišnjeg BIF-a rešio je da dovede Hothouse Flowers, koji će na najbolji način uveličati proslavu Dana Svetog Patrika u Beogradu.

Podsetimo – harizmatični Irci trebali su da nastupe u Bitefartcafeu u martu 2020. godine kada su rasprodali koncert.

Nažalost, u Srbiji je zbog pandemije bilo uvedeno vanredno stanje sa policijskim časom i nastup je morao da bude otkazan.

Ove godine stekli su se uslovi za dolazak na Beogradski Irski Festival i Liam, Fiaćna i Peter ne kriju svoje oduševljenje što će konačno nastupiti u našoj prestonici 18. marta u Bitefartcafeu.

Hothouse Flowers oformljeni su davne 1985-e u Dablinu.

Pevač Liam O Maonlai, gitarista Fiaćna O Braonain i basista Peter OToole su svojom sjajnom mešavinom rocka, irske tradicionalne muzike i soula privukli pažnju čuvenog Bona Voxa iz U2, koji im je od je odmah ponudio ugovor sa svojom diskografskom kućom.

Do sada su izdali trinaest albuma, a najviše su ih proslavile numere „Dont Go“, „Give It Up“ i „I Can See Clearly Now“…

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.