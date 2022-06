Ivan Kovačević: U Beogradu sviramo nove autorske pesme

BEOGRAD – Druga po redu serija koncerata renomiranih muzičara iz Srbije i Evrope 17. 18. i 19. juna , pod nazivom „Garden Sešions“, u Botaničkoj bašti „Jevremovac“, a poslednjeg dana festivala koncert će održati poznati međunarodni ansambl Barcelona Gipsy balKan Orćestra čiji kontrabasista Ivan Kovačević za Tanjug kaže da će na koncertu u Beogradu predstaviti nove autorske pesme.

Organizator ove manifestacije je Centar Beogradskih festivala Cebef.

Barcelona Gipsy balKan Orćestra je svetski poznata atrakcija world music scene i rado viđen bend širom sveta koji izvodi pesme na mnogim jezicima: španskom, ruskom, romskom, italijanskom, srpskom…

Sedište benda je u Barseloni a jedan od članova je Ivan Kovačević (kontrabas), rođeni Beograđanin koji već skoro dve decenije živi u Barseloni i sa svojim prijateljima čini bend Barcelona Gipsy balKan Orćestra.

Kovačević kaže da ove godine Barcelona Gipsy balKan Orćestra proslavlja deceniju postojanja.

„Predstavićemo neke nove autorske pesme u Mostaru, Banja Luci, Kragujevcu, Nišu…Naravno posebno uzbuđenje imamo pred koncert u Beogradu. Verujem da smo posle 10 godina postojanja benda morali da počnemo da radimo na svojim pesmama. To je veoma komplikovano. Kao što naša publika zna, mi sviramo pesme iz svih balkanskih zemalja na 7,8 jezika. To je oduvek bilo komplikovano sa te strane. Želeli smo nađemo ljude koji bi mogli da napišu tekst, da vidimo kako to zvuči i kako bi se to sve uklopilo“ kazao je Kovačević.

Kako je Kovačević napomenuo stvaranje istrumentalnog dela pesama je uvek lakši deo posla za bend.

„Neke pesme je napisala naša velika prijateljica iz Barselone koja je rodom iz Beograda, koja ima neverovatan talenat za pisanje. Ona je muzički potkovana, nije ništa slučajno. Aranžmane smo onda mi radili, kao i uvek, prepravljali, dopravljali u našem maniru. Čovek koji je rumunski Ciganin, napisao je tekst na rumunsko ciganskom i na njega smo mi napisali muziku. Radimo jednostavno onako kako se snalazimo“ kazao je Kovačević.

Za njega nema dileme da je prestižna karakteristika benda multukulturalnost.

„Malo bendova znam, trenutno mi ne pada ni jedan na pamet, da peva na 7 jezika. Ako treba da se peva na srpskom, okej napiše se 10 pesama na srpskom. Postoji pesma koja se sprema na bugarskom, tako što smo je napisali na srpskom pa smo je preveli na bugarski. Još uvek treba naći nekog ko će znati da napiše na albanskom i na rumunskom. Idemo polako pa gde nas istraživanja balkanske kulturne baštine i inspiracija odvede“ kazao je Kovačević.

U 10 godina postojanja benda prema njegovim rečima stalo je mnogo koncerata 35 zemalja.

„Nismo samo svirali menjajući geografiju već i upoznali neke fenomenalne ljude. Videli smo neke potpuno drugačije kulture. Zaista je to bilo ono što nas je ispunilo. Nismo nikada verovali ni u granice, ni u zastave, ni u himne. To nas zaista nikada nije ni zanimala,što je jasno i po sastavu benda jer smo svi iz različitih zemalja. Upoznavajući ljude u ovim zemljama smo shvatili da zaista postoji dve vrste ljudi a to su oni koji veruju i oni koji ne veruju u magiju“ kazao je Kovačević.

(Tanjug)

