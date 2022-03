Izložba „Kasting“ Edite Kadirić od sutra u Galeriji ULUS

BEOGRAD – Samostalna izložba “Kasting” umetnice Edite Kadirić biće otvorena sutra veče i trajaće do 14. marta u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) u Beogradu, najavili su organizatori.

Kako stoji u tekstu izložbe, autorke Suzane Vuksanović, u Editinoj analizi društvenih odnosa moći i mehanizama prinude, njeni crteži i animacije ne prikazuju doslovno (zlo)upotrebu ženske snage, fizičke i mentalne, ali ni nedostatak moći žene da se odupre.

Njeni likovi devojčica, devojaka i žena – mističnih, tajanstvenih, distanciranih, čudnih, utonulih u sebe, zatečenih, mirnih ili pomirenih – medijumi su različitih psihičkih stanja, unutrašnjih konflikata, ali i različitih faza fiziološkog i psihološkog razvoja, napomenula je Vuksanović u svom radu „Dodir damar čežnja zebnja jeza balzam“

Edita Kadirić (46) je vizuelna umetnica čiji se rad zasniva na istraživanju prepoznavanja i nelagode kroz vizualno pripovedanje.

Kroz osnovni medij crteža, umetnica istražuje ljudsku psihologiju koristeći različite interpretacije, kao što je teatralnost kao poseban efekat pozornosti.

Kadirić je stekla visoko obrazovanje iz domena vizuelnih umetnosti na Akademiji umetnosti Novi Sad, FLU Beograd, i Fakultetu lepih umetnosti Barselona.

Više puta je nagrađivana, izlagala je na mnogim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Trenutno živi i radi na relaciji Francuska – Španija – Srbija.

Radno vreme Galerije ULUS je od ponedeljka do petka, od 12 do 19 časova, kao i subotom od 10 do 14 sati.

(Tanjug)

