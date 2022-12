Izložba o Nadeždi Petrović od sutra u Galeriji RTS

BEOGRAD – Izložba „Nadežda Petrović – u susret obeležavanju 150 godina od rođenja“ biće otvorena sutra u Galeriji RTS koja ovaj događaj organizuje u saradnji sa Umetničkom galerijom „Nadežda Petrović“, saopštili su organizatori.

Predstavljena dela okvirno ilustruju umetnički opus jedne od najpoznatijih srpskih slikarki. Kroz njih su zastupljena dva perioda Nadeždinog slikarstva: Minhenski period i njegova prva faza, Srbijanski period i njegova prva faza i treća, koloristička faza, kao i dokumentarna priča o životu i stvaralaštvu Nadežde Petrović.

Deo slika dolazi ljubaznošću Narodnog muzeja u Beogradu, a deo slika i postavka je baština Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ u Čačku.

Autorke postavke u Galeriji RTS su istoričarke umetnosti Mirjana Racković i Dragana Božović, muzejske savetnice Umetničke galerije „Nadežda Petrović“.

Izložba će biti otvorena do 26. januara 2023. godine, svakog dana od 14 do 20 časova, vikendom od 10 do 15 časova.

(Tanjug)

