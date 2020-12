Izložba “Udri ga, kolega!” od 15. decembra u Galeriji DOB

BEOGRAD – Izložba slika neobičnog naziva “Udri ga, kolega!” Miloša Gavrilovića biće otvorena 15. i trajaće do 31. decembra u Galeriji Doma omladine Beograd, objavljeno je sajtu te ustanove.

Projekat predstavlja uvid u koncept savremenog društva kroz sagledavanje socioloških i političkih diskursa, posebno pozicioniranjem pitanja koja obuhvataju teme nasilja, dominacije, agresije, afekta, sukoba i otpora.

Kroz sagledavanje napetih scena, izložba se može tumačiti i kao sukob kontrakulturne i kulturne paradigme, koja ukazuje na nemogućnost uspostavljanja društvenih normativa u svakodnevnom životu, navode organizatori.

Mladi umetnik Gavrilović je rođen 1993. godine u Užicu, a osnovne akademske i master studije slikarstva završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Član je SULUV-a (Udruženje likovnih umetnika Vojvodine) i UVUU-a (Udruženje vizuelnih umetnika Užica) i neko vreme živi i radi u Novom Sadu.

Iako mlad, veoma je produktivan, jer za sobom ima dosta grupnih i samostalnih izložbi na kojima se pojavljuje od 2014. godine do danas.

Od samostalnih projekata izlagao je u Novom Sadu (Galerija SULUV, SKCNS Fabrika i Kafe Pero) i Užicu (Galerija Reflektor i Gradska Galerija).

Učestvovao je i na više grupnih izložbi.

DOB Galerija radi od utorka do subote od 12 do 17 sati, nedeljom od 12 do 17h, a ponedeljkom ne radi.

(Tanjug)

