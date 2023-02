Izložba Vesne Parunović u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

BEOGRAD – Izložba „Home Paradigm: A New Place of Belonging / Paradigma doma: Novo mesto pripadanja“, koja tematski rezimira poslednjih petnaestak godina u radu srpsko-kanadske umetnice Vesne Perunović, biće otvorena u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u petak, 10. marta.

Kustos izložbe je Miroslav Karić.

Postavljena na sva tri nivoa Galerije – legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, izložba obuhvata umetničine radove nastale u periodu nakon dvehiljaditih, uključujući instalacije sa redimejd objektima, crteže, fotografije, video radove i site-specific intervencije.

Pored nekoliko ključnih ranijih ostvarenja iz navedenog perioda autorkinog opusa (House of Exile / Kuća egzila, Cradle / Kolevka), biće predstavljena i njena najrecentnija produkcija poput instalacija velikog formata (Shifting Shelter / Promenjeno utočište, Arćive of Insignificant Lošes / Arhiva beznačajnih gubitaka).

Preispitujući pojam doma iz perspektive permanentnog menjanja karaktera lokalnog i globalnog konteksta, današnje velike mobilnosti i frekventnih dislociranja, Vesna Perunović otvara niz pitanja o načinima na koje percipiramo domen domicilnog prostora, suočavajući nas sa vrednostima koje mu se tradicionalno pripisuju poput sigurnosti, privatnosti, fiksiranog „životnog okruženja, geografsko-etničke situiranosti.

Lično imigrantsko iskustvo ali i šira promišljanja fenomena migracija i izmeštanja (prisilom i izborom) postaju za umetnicu tematska polazišta u radovima koji su pokušaj razumevanja pozicija pojedinaca i zajednica u kontinuiranim pregovorima sa novim sredinama i identitetima, u emotivnim odnosima koje uspostavljaju prema prostorima koje su privremeno ili trajno naselili ili napustili, te u tom smislu stalne zapitanosti o pripadnosti.

Kako i umetnica ističe, izložba razmatra paradigmu doma u savremenim kontekstima, od pojma fizički definisanog, neposrednog životno-formativnog i protektivnog okružja do razumevanja doma i domicilnog kao mesta i stanja koje se konstituiše u procesima, u ostvarivanju veza sa drugima i sa svetom kroz odnose, susrete i kretanja.

Vesna Perunović (1960) diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1987. godine.

Od 1988. živi i radi u Torontu.

Izlagala je na više stotina izložbi u Kanadi, Sjedinjenim Državama, Evropi, Aziji i Južnoj Americi.

Nedavno je učestvovala na Bijenalu u Havani, Kuba (2019), u okviru izložbe Ad Infinitum kao i četvorogodišnjeg projekta Evropske unije Risk Ćange (2016?2020) koji se bavio fenomenom migracija.

Učestvovala je u brojnim međunarodnim umetničkim rezidencijama širom sveta: ISCP u Njujorku, Red Gate u Pekingu, Glogauar u Berlinu, Risk Ćange na Malti, Galerija Miz Istanbul, Banff Residency u Alberti, Kanada.

Njeni izložbeni projekti Emblems of Enigma (2007?2009) i Borderleš (2009?2011) predstavljeni su u muzejima i galerijama u Kanadi i istočnoj Evropi.

Vesna Perunović je dobitnica nagrade T.F.V.A. (2005) kao i brojnih grantova Umetničkog saveta Kanade, uključujući prestižni OAC Ćalmers Fellowship Grant (2019) za projekat The Politics of Exile and Compašion.

Izložbu su podržali: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Canada Council for the Arts / Kanadski savet za umetnost, Ontario Arts Council / Savet za umetnost Ontarija, Toronto Arts Council / Savet za umetnost Grada Toronta, Ambasada Kanade u Beogradu.

(Tanjug)

