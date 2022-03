Karadzic: Novi projekti u planu, Milan i ja spremamo „bombu“

BEČ – Ispod brojnih uspešnih projekata u domaćoj kinematografiji, stoji potpis dvojca Milutin i Milan Karadzić, a u pripremi je i novi, jedna komedija, za koju Mima Karadžić kaže da će biti „bomba“, ne želeći unapred da otkriva detalje.

Karadžić je jedan od likova u predstavi Zvezdara teatra, „Sportsko srce“, koja je gostovala u nedelju uveče u Beču i doživela ovacije publike u dijaspori.

Komad u kojem igraju i Nela Mihailović, Aleksandar Đurica, Nina Nešković i Milan Šurbanović, premijeru je imao početkom decembra prošle godine, a sada je prvi put na gostovanju u dijaspori.

„Ovo je nova predstava, nekih 20 puta smo odigrali u Zvezdara teatru. Drago mi je da smo baš prvo gostovanje napravili u Beču. Lepo je doći u Beč, ovde je tradicionalno dobra publika, a ja sam ovde igrao neke druge predstave i drago mi je da sam opet ovde”, rekao je Mima Karadžić za Tanjug.

Kako kaže, radi punom parom, nove televizijske serije, nakon zastoja zbog korona virusa.

„Snima se, čekamo da krenemo sa nekim baš velikim projektima i nadam se da će se sve biti kako valja“, dodaje.

Na konstataciju da je u Srbiji u poslednjih nekoliko godina snimljen veliki broj TV serija, Karadžić kaže da možda nisu sve “prva liga”, ali da se snimilo i snima zaista veliki broj serija, zbog čega mu je drago.

„Drago mi je zbog kolega, da možemo da radimo, da smo u ovo vreme korone, i nekih sankcija po pitanju svega i svačega uspeli da pravimo neke dobre stvari, a desile su se neke nove, baš dobre stvari“, kaže Mima.

Glumac koji je odigrao širok dijapazon likova i karaktera, kaže da sebe ne može da svrsta u jedan kalup, ili u jedan karaker, već su, naprotiv, likovi koje igra dijametralno različiti i drugačiji.

„Drago mi je da me neki reditelji zovu za neke uloge koje do sada nisam slično igrao. Radujem se kada dobijem nešto novo, drugačije“, rekao je on.

Najavljuje ponovnu saradnju sa Milanom Karadžićem.

Spremaju veliki projekat, novu komediju, dok se nastavljaju „Kalkanski krugovi“, koji su bili vrlo gledani.

„Tu ide novih 10 epizoda. A, spremamo jednu komediju, koja bi trebalo da bude ‘bomba’, ali da sačekamo, da ne najavljujemo nešto što je na dalekom putu“, rekao je Mima Karadžić ne želeći da otkriva detalje.

Na pitanje šta je tajna serija nastalih u poslednje vreme u Srbiji, poput „Kalkanskih krugova“ ili „Bese“, budući da su postigle ogroman uspeh i kod publike i kod kritike, a mogu da se mere i sa svetskom produkcijom, odgovara da se u tome uspelo zato što je prisutan, pre svega, dobar scenario, odlični glumci, režija, sve je dobro zamišljeno, postavljeno…

„To su serije koje imaju odlično priču i gledane su, jer ljude taj problem i priča zanimaju i to je stvarno dobro”, rekao je Karadžić.

Jugoslovenska kinematografija je bila izuzetno bogata, a da li je srpska na putu da dostigne taj nivo, Karadžić kaže da je o tome teško govoriti, ali da se svakako u Srbiji snima više nego u celom regionu.

„I, ovde se snimaju i rade dobre stvari i ja volim što je tako. Radujem se zbog kolega, ljudi koji imaju ideju da nešto dobro urade, što uspevaju u tome da isteraju neku svoju priču, a da to i publika prihvata“, rekao je Karadžić.

(Tanjug)

