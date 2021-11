Karavan srpskog filma tokom decembra u osam gradova Srbije

BEOGRAD – Manifestacija “Karavan srpskog filma”, u okviru koje će biti prikazano devet aktuelnih srpskih filmova, gostovaće od 3. do 26. decembra u osam gradova Srbije – Kniću, Kanjiži, Prijepolju, Ivanjici, Brusu, Blacu, Sečnju, i Aleksandrovcu.

Prvog decembarskog vikenda (3-5. decembra) “Karavan” će biti u Aleksandrovcu i Ivanjici, od 10. do 12. decembra u Kniću i Brusu, od 17. do 19. decembra u Prijepolju i Blacu, a od 24. do 26. decembra u Sečnju i Kanjiži.

Na repertoaru “Karavana” nalaze se filmovi “Pucnji u Marseju”, “Lihvar”, “Nečista krv – Greh predaka”, “Otac”, “Jedini izlaz”, “Toma”, “Oaza”, “Vikend s ćaletom” i “Južni vetar 2 – Ubrzanje”.

Manifestacija “Karavan srpskog filma” nastala je u organizaciji Filmskog centra Srbije sa idejom da se prikažu srpski filmovi koji su trenutno aktuelni ili su u prethodne dve godine ušli u distribuciju, ali zbog epidemioloških mera gledaoci širom Srbije nisu imali priliku da ih pogledaju u bioskopu.

U fokusu su gradovi koji nemaju bioskopsku opremu za prikazivanje filmova, a ni bioskopski repertoar – ideja Filmskog centra bila je da iznajmi najbolju bioskopsku opremu i omogući publici tamo da na ovaj način pogleda aktuelna srpska filmska ostvarenja.

(Tanjug)

