Karlečik: Serija Klan ne predstavlja kriminal ružičastim

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Dejan Karlečik koji je govorio o svojoj ulozi u seriji „Klan“.

Karlečik je rekao da je dijametralno suprotan od svog lika Žileta Žerajića Francuza koji iako pripadnik policije „nema nikakva moralna načela, bavi se kriminalom.

„Kako je moguće da neko ko sprovodi zakon skrene u drugu stranu? To je u mom etičkom poimanju sveta nepojmljivo“, istakao je glumac.

Karlečik je naveo da „Klan“ obrađuje temu kriminala tako što „ulazi u samu srž kriminalne grupe i ne predstavlja taj svet ružičastim nego iskonski kakav je“.

Prema njegovim rečima, serija se igra sa žanrom i koristi elemente trilera, psihodrame i burleske, a tako je izrežirano i izmontirano da svako može da poveruje u to.

Karlečik je istakao „jako dobar dramaturški predložak“ reditelja Bobana Skerlića i Kristine Đuković, kao i vrlo pažljivo, detaljno i dugo rađen kasting, uz čitajuće probe.

„Skerlić je davao zadatke i tu je krenuo da stvara sa nama dobru atmosferu. Poklopile su se energije svih koji su učestvovali koji su shvatili da je značajan projekat koji ne promoviše kriminal nego ga prikazuje onakvim kakav jeste“, naveo je glumac.

Karlečik je dodao da je i „iza kamere bila dobra podela uloga“, pomenuvši direktorku fotografije Maju Radošević, kostime Tatjane Radišić i scenografiju Kirila Spasevskog, koji su sa ostalima „bili jako motivisani da urade nešto novo, da se naprave ovu vrstu pomaka u srpskim serijama“.

Glumac je dodao i da njegov lik u drugoj sezoni „ne može da drži sve konce u rukama, ođednom počinju da pucaju šavovi, menjaju se pozicije u državi i njihovim strukturama“.

„On pokušava da drži konce u svojim rukama ali mu to sve teže i teže ide, i to ga dovodi do puteva na koje nije bio spreman“, rekao je Karlečik.

(Tanjug)

