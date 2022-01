Koncert grupe „Eva Braun“ 14. febrauara u DOB

BEOGRAD – Eva Braun, jedna od najvažnijih domaćih pop-rok grupa u poslednjih 30 godina nastupiće 14. februara u Domu omladine Beograda, najavili su organizatori.

Prefinjena melodična muzika i poetski tekstovi benda Eva Braun, postali su standard u ovom žanru na domaćoj sceni.

Tokom svoje duge karijere, stvorili su visokostilizovan opus koji na srpskom jeziku nema pandan.

Oslanjajući se na plemenitu tradiciju anglosaksonskog gitarskog pop zvuka, kako su je fomulisali The Beatles, The Kinks ili The Byrds, odnosno Idoli i posebno Vlada Divljan u ovdašnjim okvirima, momci iz Bečeja su preko niza ploča i hitova ostavili za sobom dubok trag, koji danas služi mlađim autorima kao primer.

Četiri drugara, Milan Glavaški (gitara, vokal), Petar Dolinka (gitara, vokal), Goran Vasović (bas, vokal) i Ljuba Rajić (bubnjevi) su prve demo snimke uradili su 1985. godine.

Zvanično, grupu Eva Braun osnovali su u proleće 1991. godine u Novom Sadu, kada su nastale i prve pesme („Kuća lutaka“, „Kao da znam“, „Sva tvoja ćutanja“, „Dan pobede“).

Posle duže pauze, 2007. godine dolazi do neočekivanog obrta: prilikom susreta Vasovića i Glavaškog, rađa se zajednička želja da se ponovo okupi prvobitna postava Eve Braun.

Dolinka i Rajić prihvataju poziv, a kao pojačanje dolaze Goran Obradović (bas, ex-Popcycle) i iste godine u rodnom Bečeju održavaju povratnički koncert.

Album pod nazivom “Playback”, sniman je u novosadskom studiju Do Re Mi, u produkciji Peđe Pejića, a objavljen u junu 2011. Sledi serija veoma uspešnih nastupa tokom kojih im se na klavijaturama priključuje Albert Seregely.

U narednim godinama grupa sporadično objavljuje spotove za nove pesme: „Put za Lisabon“, „Rikošet“, „Kao kišna kap“ i „Dan posle“.

Novi singl, koji je još u pripremi, “Ti si sve”, Eva Braun će objaviti krajem januara 2022.

Trenutna postava benda je: Goran Vasović, Goran Obradović, Ljubomir Rajić, Zvonko Stojkov i Albert Shegerly.

(Tanjug)

